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Напад на ромів у Львові: пораненого хлопця виписали з лікарні

STYLERLIFE        28.06.2018 - 10:55
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Його стан оцінюється як поганий

Раджа Арпадома, який постраждалий під час нападу на табір ромів у Львові, виписали з лікарні, хоча він все ще в поганому стані. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради, голова "Об'єднання ромів Ужгорода" Мирослав Горват, пише "Громадське".

Він зазначив, що 19-річний хлопець не може нормально дихати, але, незважаючи на це, в середу, 27 червня, його виписали з лікарні.

"Його стан поганий. Але зараз він вже повинен бути в поїзді і під ранок повинен приїхати додому в Мукачівський район, тому що у Львові залишатися боїться", - розповів Горват.

Інші роми, які зазнали нападу, вже виїхали з рідного села. 28 червня там відбудуться похорони убитого Давида Папа.

Нагадаємо, що напад на табір ромів у Львові відбулося в суботу, 23 червня. В результаті інциденту загинула одна людина і ще четверо, в тому числі дитина, отримали поранення.

Раніше постраждалий під час погрому табори ромів розповів подробиці нападу.

19-річний Радж отримав п'ять ножових поранень, чотири з яких припали в спину і одне в руку. Брат хлопця Давид в результаті нападу помер в лікарні. Як розповів Радж, з рани брата було видно нутрощі.

За словами місцевих жителів, які мають поруч дачі тут з'явився недавно. Роми займалися підробітками і навіть обробляли місцевим городи.

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Теги: нападение, цыгане
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