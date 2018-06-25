Кричали: "убью": пострадавший во время погрома лагеря ромов рассказал подробности нападения

Он отметил, что во время погрома радикалы били ножами всех подряд

Раненый во время погрома лагеря ромов под Львовом, брат убитого неонацистами рассказал о нападении. Об этом передает ТСН.

Потерпевший Радж Поп сейчас находится в больнице. Он говорит, что нападение произошло около полуночи. Лагерь уже спал. Десять молодых людей в масках набросились с ножами и били всех, кто попался под руку.

"Ножом сюда, били. Ножи были, молотки, все было. Кричали: "убью, на**й, ц*гане", - рассказывает потерпевший.

У Раджа 5 ножевых ранений: 4 в спину, один в руку. Его брат Давид получил травмы несовместимые с жизнью, он скончался в больнице. Радж отмечает, что из раны брата были видны внутренности.

Местные жители, которые имеют рядом дачи, говорят, лагерь здесь появился недавно. Ромы занимались подработками и даже обрабатывали местным огороды.

Видео: Погром лагеря ромов (ТСН)

"Краж не было, все нормально было. Это тоже люди, какие бы они не были, людей надо уважать", - говорят местные.

Нападавшие ранили еще одного юношу, 30 летнюю женщину и ее 10-летнего брата. Но им госпитализация не понадобилась. Полиция на месте задержала семерых подозреваемых, большинство из них - несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных лиц в масках 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

Подозреваемые в нападении на поселение ромов в Львове назвали себя членами незарегистрированного группировки "Трезвая и злая молодежь". Эта группировка использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

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