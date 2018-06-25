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Кричали: "убью": пострадавший во время погрома лагеря ромов рассказал подробности нападения

STYLERLIFE        25.06.2018 - 15:49
Фото: погром в лагере ромов (npu.gov.ua)
Фото: погром в лагере ромов (npu.gov.ua)

Он отметил, что во время погрома радикалы били ножами всех подряд

Раненый во время погрома лагеря ромов под Львовом, брат убитого неонацистами рассказал о нападении. Об этом передает ТСН.

Потерпевший Радж Поп сейчас находится в больнице. Он говорит, что нападение произошло около полуночи. Лагерь уже спал. Десять молодых людей в масках набросились с ножами и били всех, кто попался под руку.

"Ножом сюда, били. Ножи были, молотки, все было. Кричали: "убью, на**й, ц*гане", - рассказывает потерпевший.

У Раджа 5 ножевых ранений: 4 в спину, один в руку. Его брат Давид получил травмы несовместимые с жизнью, он скончался в больнице. Радж отмечает, что из раны брата были видны внутренности.

Местные жители, которые имеют рядом дачи, говорят, лагерь здесь появился недавно. Ромы занимались подработками и даже обрабатывали местным огороды.

Видео: Погром лагеря ромов (ТСН)

"Краж не было, все нормально было. Это тоже люди, какие бы они не были, людей надо уважать", - говорят местные. 

Нападавшие ранили еще одного юношу, 30 летнюю женщину и ее 10-летнего брата. Но им госпитализация не понадобилась. Полиция на месте задержала семерых подозреваемых, большинство из них - несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных лиц в масках 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

Подозреваемые в нападении на поселение ромов в Львове назвали себя членами незарегистрированного группировки "Трезвая и злая молодежь". Эта группировка использует символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

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Теги: нападение, радикалы
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