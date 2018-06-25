Кричали: "вб'ю": постраждалий під час погрому табору ромів розповів подробиці нападу

Він зазначив, що під час погрому радикали били ножами всіх підряд

Поранений під час погрому табору ромів під Львовом, брат убитого неонацистами розповів про напад. Про це передає ТСН.

Потерпілий Радж Поп зараз перебуває в лікарні. Він каже, що напад стався близько опівночі. Табір уже спав. Десять молодих людей в масках накинулися з ножами і били всіх, хто попався під руку.

"Ножем сюди, били. Ножі були, молотки, все було. Кричали: "уб'ю, на**й, ц*гані", - розповідає потерпілий.

Раджа 5 ножових поранень: 4 в спину, один в руку. Його брат Давид отримав травми несумісні з життям, він помер у лікарні. Радж зазначає, що з рани брата було видно нутрощі.

Місцеві жителі, які мають поруч дачі, кажуть, табір тут з'явився нещодавно. Роми займалися підробітками і навіть обробляли місцевим городи.

Відео: Погром табору ромів (ТСН)

"Крадіжок не було, все було нормально. Це теж люди, які б вони не були, людей треба поважати", - кажуть місцеві.

Нападники поранили ще одного юнака, 30 річну жінку і її 10-річного брата. Але госпіталізація їм не знадобилася. Поліція на місці затримала сімох підозрюваних, більшість з них - неповнолітні.

Раніше повідомлялося, що група невідомих осіб у масках 23 червня, в лісовому масиві на околиці Львова напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності. В результаті нападу один чоловік загинув, ще четверо травмовані.

Підозрювані в нападі на поселення ромів у Львові назвали себе членами незареєстрованого спільноти "Твереза і зла молодь". Це угруповання використовує символіку ультраправої націоналістичної організації Misanthropic Division.

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