На Закарпатье 3-летняя девочка убила младшую сестру молотком: детали трагедии

В июне 2023 года Хустский суд вынес решение по делу об убийстве маленького ребенка. В материалах дела указано, что трагедия произошла 20 ноября 2022 года в доме, где проживала семья.

Под присмотром отца осталось двое детей - 3-летняя девочка и ее младшая сестра, которой еще не исполнился год.

Отец не усмотрел за детьми, и старшая девочка взяла в руки молоток и нанесла младшей несколько ударов по голове. Малышка скончалась. На мужчину завели уголовное дело.

В мае 2023 следователь закрыл криминальное производство по статье 128 ККУ (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). На отца составили протокол о ненадлежащем выполнении родительских прав.

Отец девочек ранее не привлекался к административной или уголовной ответственности. В суд он подал заявление о признании своей вины и рассмотрении дела без его присутствия.

Исследовав материалы дела, судья признала отца виновным только в совершении административного преступления, а именно - ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. Ему назначили наказание в размере 850 гривен. Также он должен уплатить 536 гривен судебного сбора.