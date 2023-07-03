На Закарпатті 3-річна дівчинка вбила молодшу сестру молотком: деталі трагедії

У червні 2023 року Хустський суд виніс ухвалу у справі про вбивство маленької дитини. У матеріалах справи зазначено, що трагедія сталася 20 листопада 2022 року у будинку, де проживала родина.

Під наглядом батька залишилося двоє дітей – 3-річна дівчинка та її молодша сестра, якій ще не виповнився рік.

Батько не додивився за дітьми, і старша дівчинка взяла в руки молоток і завдала молодшій кілька ударів по голові. Малятко померло. На чоловіка порушили кримінальну справу.

У травні 2023 року слідчий закрив кримінальне провадження за статтею 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). На батька склали протокол про неналежне виконання батьківських прав.

Батько дівчат раніше не притягувався до адміністративної чи кримінальної відповідальності. До суду він подав заяву про визнання своєї провини та розгляд справи без його присутності.

Дослідивши матеріали справи, суддя визнала батька винним лише у скоєнні адміністративного злочину, а саме – неналежне виконання батьківських обов'язків. Йому призначили покарання у розмірі 850 гривень. Також він має сплатити 536 гривень судового збору.