Замовив вбивство й утік: бізнесвумен Русаліна розкрила шокуючі подробиці замаху на неї

Президент групи компаній та меценат Людмила Русаліна заявила, що її колишній чоловік Володимир Гаркушин намагався організувати замовне вбивство на неї. Але ціну у 100 тисяч доларів, яку визначив кілер, для замовників виявилась зависокою. Про це повідомила адвокат жінки Олена Фролова.

"Після численних загроз та побиття Русаліної на очах у дітей, було відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування зупинилось. Наші опоненти вживають різних заходів задля присвоєння майна (Русаліної, ред.). Є факт крадіжки на її підприємстві дружиною Гаркушина, є факт викрадення та привласнення коштовного автомобіля. Опоненти не зупиняються – продовжують надходити СМС із попередженнями. Ми ж продовжуємо звертатись у правоохоронні органи, проте не бачимо результату", - заявила адвокат Русаліної Олена Фролова.

Окрім свідчень її бізнес-партнера, Русаліна отримала відео від незалежного розслідувача, який нібито зафіксував розмову у громадському місці Віктора Гринюка із деким Володимиром Відішем.

У відео йдеться, що чоловіки домовились між собою щодо ймовірного здійснення замовного вбивства.

Після цих подій у 2018 році Гаркушину було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством). Згодом у зв’язку з переховуванням від органів слідства його оголошено у розшук.

Сама Русаліна на пресконференції заявляє, що погрози продовжуються. За її словами, проти неї, навіть, планують ініціювати замовні кримінальні провадження. Попри те, що жінка виграла всі суди. Усе це, на її думку, через бажання колишнього чоловіка відібрати половину бізнесу. Причому, коли вони познайомились, бізнес Русаліної працював щонайменше 10 років.

"Гаркушин прийшов в мою компанію простим менеджером і, приділяючи мені знаки уваги завоював мою довіру. Я полюбила його щиро та стала його дружиною. Народила йому двох дітей. Через 12 років спільного проживання я дізналась, що він веде подвійне життя, має другу родину – і фактично, і юридично. Коли мені це стало відомо, я сказала, що наші стосунки продовжуватись не можуть, проте у нас двоє дітей і нам потрібно обговорити, як ми будемо їх виховувати і жити далі. Я була вбита, коли почула, що його цікавить мій бізнес і на його думку, половина мого бізнесу та майна мають належати йому. Я заявила, що почала свій бізнес у 90-му році, за 10 років до того, як він з’явився менеджером в моїй компанії і зовсім несправедливо виконувати його вимоги. Я почула, що якщо я не виконаю його вимоги добровільно, то мене просто закопають", - розповіла вона.

Варто зазначити, що Гаркушину було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством) 1 червня 2018 року. Згодом у зв’язку з переховуванням від органів слідства його оголошено у розшук.

У 2019 Гаркушина вироком Суворовського районного суду м. Одеси засуджено за ст. 191 (Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 366 (службове підроблення) КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права зайняття розпорядницькою та господарською діяльністю на 3 роки.

Станом на сьогодні жінка заявляє, що вона може стати фігурантом "замовних" кримінальних проваджень, кінцевою метою яких є рейдерське захоплення майна та бізнесу, в межах яких заплановано взяти її під варту, примусити "зізнатись у вчинених злочинах" та надалі фізично усунути.

Зазначимо, Людмила Русаліна – громадський діяч, меценат, підприємець, почесний консул Республіки Сьєрра-Леоне в Україні.

За словами Ігоря Коржа, який спільно з Русаліною займався благодійністю, частину своїх прибутків жінка завжди витрачала на добрі справи.