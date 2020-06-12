Заказал убийство и убежал: бизнесвумен Русалина раскрыла шокирующие подробности покушения на нее

Президент группы компаний и меценат Людмила Русалина заявила, что ее бывший муж Владимир Гаркушин пытался организовать заказное убийство на нее. Но цена в 100 тысяч долларов, которую определил киллер, для заказчиков оказалась слишком высокой. Об этом сообщила адвокат женщины Елена Фролова.

"После многочисленных угроз и избиения Русалиной на глазах у детей, было открыто уголовное производство. Досудебное расследование остановилось. Наши оппоненты принимают разные меры в целях присвоения имущества (Русалиной, - ред.). Есть факт кражи на ее предприятии женой Гаркушина, есть факт кражи и присвоение дорогостоящего автомобиля. Оппоненты не останавливаются - продолжают поступать СМС с предупреждениями. Мы же продолжаем обращаться в правоохранительные органы, однако не видим результата", - заявила адвокат Русалиной Елена Фролова.

Кроме показаний ее бизнес-партнера, Русалина получила видео от независимого расследователя, который якобы зафиксировал разговор в общественном месте Виктора Гринюка с некоторыми Владимиром Видишем. В видео говорится, что мужчины договорились между собой относительно вероятного совершения заказного убийства.

После этих событий в 2018 году Гаркушину было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством). Впоследствии в связи со скрытностью от органов следствия его объявили в розыск.

Сама Русалина на пресс-конференции заявляет, что угрозы продолжаются. По ее словам, против нее даже планируют инициировать заказные уголовные производства. Несмотря на то, что женщина выиграла все суды. Все это, по ее мнению, из-за желания бывшего мужа отобрать половину бизнеса. Причем, когда они познакомились, бизнес Русалиной работал не менее 10 лет.

"Гаркушин пришел в мою компанию простым менеджером и, уделяя мне знаки внимания, завоевал мое доверие. Я полюбила его искренне и стала его женой. Родила ему двух детей. Через 12 лет совместного проживания я узнала, что он ведет двойную жизнь, имеет вторую семью – и фактически, и юридически. Когда мне это стало известно, я сказала, что наши отношения продолжаться не могут, однако у нас двое детей, и нам нужно обсудить, как мы будем их воспитывать и жить дальше. Я была убита, когда услышала, что его интересует мой бизнес и по его мнению, половина моего бизнеса и имущества должны принадлежать ему. Я заявила, что начала свой бизнес в 90-м году, за 10 лет до того, как он появился менеджером в моей компании и совсем несправедливо выполнять его требования. Я услышала, что если я не выполню его требования добровольно, то меня просто закопают", - рассказала она.

Стоит отметить, что Гаркушину было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством) 1 июня 2018 года. Впоследствии в связи со скрытностью от органов следствия он объявлен в розыск.

В 2019 Гаркушин приговором Суворовского районного суда г. Одессы осужден по ст. 191 (Статья 191. Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 366 (служебный подлог) УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занятия распорядительной и хозяйственной деятельностью на 3 года.

По состоянию на сегодня женщина заявляет, что она может стать фигурантом "заказных" уголовных производств, конечной целью которых является рейдерский захват имущества и бизнеса, в рамках которых запланировано взять ее под стражу, заставить "сознаться в совершенных преступлениях" и в дальнейшем физически устранить.

Отметим, Людмила Русалина – общественный деятель, меценат, предприниматель, почетный консул Республики Сьерра-Леоне в Украине.

По словам Игоря Коржа, который совместно с Русалиной занимался благотворительностью, часть своих прибылей женщина всегда тратила на добрые дела.