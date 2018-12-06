ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Чудовий педагог": у Дніпрі посеред уроку померла вчителька

STYLERЖиття    06.12.2018 - 15:55
"Чудовий педагог": у Дніпрі посеред уроку померла вчителька
Фото: Колаж РБК-Україна

Жінка проводила заняття з біології

Вранці, 26 листопада, в понеділок у Дніпропетровській школі № 112, яка розташовується на вулиці Солідарна, під час заняття педогогу стало погано. Прибулі на місце події лікарі констатували смерть. Про це повідомляє Інформатор.

Повідомляється, що жінка проводила урок з біології у 9-А класі. Посеред заняття їй стало погано і жінка зомліла. Негайно були викликані лікарі, однак по прибуттю медики констатували смерть.

Колеги висловлюють свої співчуття, відзначаючи, що педагог була прекрасною людиною з добрим серцем, яка завжди була усміхнена і сповнена енергії.

"Це чудовий педагог, яка виховала не одне покоління, добра, життєрадісна жінка завжди була сповнена енергії і сили. Вона була прекрасною дружиною, матір'ю, подругою, наставницею. У неї можна було багато чому повчитися, крім біології. Але її серце не винесло і зупинилося", - відгукуються колеги.

Нагадаємо, що в Рівному померла вчителька молодших класів школи №23 Олена Фурман. Наголошується, що вчительку відвезли на "швидкій" прямо з уроків. З четверга лікарі боролися за життя Фурман, у якої був стрімкий розвиток менінгіту. Побороти хворобу медики не змогли, дівчина померла у лікарні.

Як повідомлялося раніше, у Сумах у десяти підлітків одночасно діагностували небезпечне захворювання - менінгіт.

Також ми писали про те, що в Харкові у першокласника однієї зі шкіл Слобідського району виявили небезпечну інфекцію. До вечора у хлопчика піднялася висока температура, а через кілька днів з'явився висип.

Відео: РБК-Україна

 

"Втрачаємо найкращих": помер відомий український письменник Дивовижна і талановита людина: помер відомий український мультиплікатор
Новини України смертьучитель
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся