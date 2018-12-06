"Чудовий педагог": у Дніпрі посеред уроку померла вчителька

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Жінка проводила заняття з біології

Вранці, 26 листопада, в понеділок у Дніпропетровській школі № 112, яка розташовується на вулиці Солідарна, під час заняття педогогу стало погано. Прибулі на місце події лікарі констатували смерть. Про це повідомляє Інформатор.

Повідомляється, що жінка проводила урок з біології у 9-А класі. Посеред заняття їй стало погано і жінка зомліла. Негайно були викликані лікарі, однак по прибуттю медики констатували смерть.

Колеги висловлюють свої співчуття, відзначаючи, що педагог була прекрасною людиною з добрим серцем, яка завжди була усміхнена і сповнена енергії.

"Це чудовий педагог, яка виховала не одне покоління, добра, життєрадісна жінка завжди була сповнена енергії і сили. Вона була прекрасною дружиною, матір'ю, подругою, наставницею. У неї можна було багато чому повчитися, крім біології. Але її серце не винесло і зупинилося", - відгукуються колеги.

Нагадаємо, що в Рівному померла вчителька молодших класів школи №23 Олена Фурман. Наголошується, що вчительку відвезли на "швидкій" прямо з уроків. З четверга лікарі боролися за життя Фурман, у якої був стрімкий розвиток менінгіту. Побороти хворобу медики не змогли, дівчина померла у лікарні.

Як повідомлялося раніше, у Сумах у десяти підлітків одночасно діагностували небезпечне захворювання - менінгіт.

Також ми писали про те, що в Харкові у першокласника однієї зі шкіл Слобідського району виявили небезпечну інфекцію. До вечора у хлопчика піднялася висока температура, а через кілька днів з'явився висип.

Відео: РБК-Україна