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"Замечательный педагог": в Днепре посреди урока умерла учительница

STYLERЖизнь    06.12.2018 - 15:55
"Замечательный педагог": в Днепре посреди урока умерла учительница
Фото: Коллаж РБК-Украина

Женщина проводила занятие по биологии

Утром, 26 ноября, в понедельник в Днепропетровской школе № 112, которая располагается на улице Солидарной, во время занятия педогогу стало плохо. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что женщина проводила урок по биологии в 9-А классе. Посреди занятия ей стало плохо и женщина упала в обморок. Незамедлительно были вызваны врачи, однако по прибытию медики констатировали смерть.

Коллеги высказывают свои соболезнования, отмечая, что педагог была прекрасным человеком с добрым сердцем, которая всегда была улыбчива и полна энергии.

"Это замечательный педагог, воспитавшая не одно поколение, добрая жизнерадостная женщина, всегда была полна энергии и силы. Она была прекрасной женой, матерью, подругой, наставницей. У нее можно было много чему поучиться, помимо биологии. Но ее сердце не вынесло и остановилось", - отзываются коллеги.

Напомним, что в Ровно умерла учительница младших классов школы №23 Елена Фурман. Отмечается, что учительницу увезли на "скорой" прямо с уроков. С четверга врачи боролись за жизнь Фурман, у которой было стремительное развитие менингита. Побороть болезнь медики не смогли, девушка скончалась в больнице.

Как сообщалось ранее, в Сумах у десяти подростков одновременно диагностировали опасное заболевание - менингит. 

Также мы писали о том, что в Харькове у первоклассника одной из школ Слободского района обнаружили опасную инфекцию. К вечеру у мальчика поднялась высокая температура, а спустя пару дней появилась сыпь. 

Видео: РБК-Украина

 

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