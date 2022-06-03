RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чим замінити дорогі продукти: дієтолог назвала бюджетні і не менш корисні аналоги

Бюджетні аналоги дорогих продуктів (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Не у всіх зараз є можливість купувати звичні продукти або ті, які вважаються суперкорисними. Однак є рівноцінна заміна дорогих продуктів на більш дешеві, але не менш корисні і нерозпіарені.

Списком того, що можна взяти в магазині замість дорогих продуктів, поділилася в Instagram нутриціолог-даєтолог Ольга Дорош.

Чим замінити дорогі продукти:

  • м'ясо = субпродукти (печінка, сердечка, шлуночки тощо. Можна пекти, тушкувати, робити паштети) ⠀ ⠀
  • червона риба = скумбрія, оселедець ⠀ ⠀
  • сібас, дорадо = хек, тілапія, минтай ⠀ ⠀
  • гречка, дикий рис, амарант, кіноа = пшоно, ячна, пшенична і будь-яка доступна крупа буде відмінною заміною і квасоля, нут теж.⁣⁣⠀
  • помідори, огірки = квашені овочі, морква, буряк, капуста ⠀ ⠀
  • батат = картопля ⠀ ⠀
  • зелень салату, мікси, мікрогрін = черемша, цибуля на підвіконні
  • оливкова олія, лляна = будь-яка інша олія в міру і завжди краще цілі оливки, насіння, горіхи
  • чіа = льон ⠀ ⠀
  • авокадо = шукаємо акційні, беремо не достиглі і за 4-5 днів доспіють на підвіконні. Замінити можна на будь-які інші продукти-жири
  • рисове борошно = взагалі не корисніше білого пшеничного, але чутки і маркетинг свою справу зробили і рисове борошно увійшло в топ, але більш корисною заміною йому в усі часи буде пшеничне цільнозернове. Або в біле пшеничне звичайне додати висівок - дешево, сердито і корисно ⁣ ⁣ ⠀
  • кус кус = взагалі не є цільним зерном і не знаю, чому і хто його так розпіарив. Ціла пшениця або пшенична каша, вівсяна крупа/плющена в рази корисніше і дешевше! ⁣⁣⠀
  • ягоди годжі, спіруліна, хлорофіл = будь-які ягоди (заморожені теж люкс), будь-яка доступна зелень ⠀ ⠀
  • брокколі = звичайна капуста, фіолетова капуста ⠀ ⠀
  • сир к / м = кефір

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти потрібно обов'язково їсти в червні - зверніть увагу на сезонні фрукти та овочі.

А ще ми розповідали, які протипоказання можуть бути у сезонної зелені - кропу, петрушки, шпинату і цибулі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорова їжаПоради дієтолога