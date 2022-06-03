Чим замінити дорогі продукти: дієтолог назвала бюджетні і не менш корисні аналоги

зелень салату, мікси, мікрогрін = черемша, цибуля на підвіконні
оливкова олія, лляна = будь-яка інша олія в міру і завжди краще цілі оливки, насіння, горіхи
чіа = льон ⠀ ⠀
авокадо = шукаємо акційні, беремо не достиглі і за 4-5 днів доспіють на підвіконні. Замінити можна на будь-які інші продукти-жири
рисове борошно = взагалі не корисніше білого пшеничного, але чутки і маркетинг свою справу зробили і рисове борошно увійшло в топ, але більш корисною заміною йому в усі часи буде пшеничне цільнозернове. Або в біле пшеничне звичайне додати висівок - дешево, сердито і корисно ⠀
кус кус = взагалі не є цільним зерном і не знаю, чому і хто його так розпіарив. Ціла пшениця або пшенична каша, вівсяна крупа/плющена в рази корисніше і дешевше! ⠀
ягоди годжі, спіруліна, хлорофіл = будь-які ягоди (заморожені теж люкс), будь-яка доступна зелень ⠀ ⠀