Чим замінити дорогі продукти: дієтолог назвала бюджетні і не менш корисні аналоги

Не у всіх зараз є можливість купувати звичні продукти або ті, які вважаються суперкорисними. Однак є рівноцінна заміна дорогих продуктів на більш дешеві, але не менш корисні і нерозпіарені.

Списком того, що можна взяти в магазині замість дорогих продуктів, поділилася в Instagram нутриціолог-даєтолог Ольга Дорош.

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти потрібно обов'язково їсти в червні - зверніть увагу на сезонні фрукти та овочі.

А ще ми розповідали, які протипоказання можуть бути у сезонної зелені - кропу, петрушки, шпинату і цибулі.