UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чем заменить дорогие продукты: диетолог назвала бюджетные и не менее полезные аналоги

Бюджетные аналоги дорогих продуктов (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Не у всех сейчас есть возможность покупать привычные продукты или те, которые считаются суперполезными. Однако есть равноценная замена дорогих продуктов на более дешевые, но не менее полезные и нераспиаренные.

Списком того, что можно взять в магазине вместо дорогих продуктов, поделилась в Instagram нутрициолог-диетолог Ольга Дорош.

Чем заменить дорогие продукты:

  • мясо = субпродукты (печень, сердечки, желудочки и тому подобное. Можно печь, тушить, делать паштеты) ⠀ ⠀
  • красная рыба = скумбрия, сельдь⠀ ⠀
  • сибас, дорадо = хек, тилапия, минтай⠀ ⠀
  • гречка, дикий рис, амарант, киноа = пшено, ячневая, пшеничная и любая доступная крупа будет отличной заменой и фасоль, нут тоже.⁣⁣⠀
  • помидоры, огурцы = квашеные овощи, морковь, свекла, капуста ⠀ ⠀
  • батат = картофель ⠀ ⠀
  • зелень салата, миксы, микрогрин = черемша, лук на подоконнике
  • оливковое масло, льняное = любое другое масло в меру и всегда лучше целые оливки, семена, орехи
  • чиа = лен ⠀ ⠀
  • авокадо = ищем акционные, берем не поспевшие и за 4-5 дней доспеют на подоконнике. Заменить можно на любые другие продукты-жиры
  • рисовая мука = вообще не полезнее белой пшеничной, но слухи и маркетинг свое дело сделали и рисовая мука вошла в топ, но более полезной заменой ему во все времена будет пшеничная цельнозерновая. Или в белую пшеничную обыкновенную добавить отрубей - дешево, сердито и полезно ⁣⁣⠀
  • кус кус = вообще не является цельным зерном и не знаю, почему и кто его так распиарил. Целая пшеница или пшеничная каша, овсяная крупа / плющеная в разы полезнее и дешевле! ⁣⁣⠀
  • ягоды Годжи, спирулина, хлорофилл = любые ягоды (замороженные тоже люкс), любая доступная зелень ⠀ ⠀
  • брокколи = обычная капуста, фиолетовая капуста ⠀ ⠀
  • творог к/м = кефир

Напомним, ранее мы писали, какие продукты нужно обязательно есть в июне - обратите внимание на сезонные фрукты и овощи.

А еще мы рассказывали, какие противопоказания могут быть у сезонной зелени - укропа, петрушки, шпината и лука.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровая едаСоветы диетолога