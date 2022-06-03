Чем заменить дорогие продукты: диетолог назвала бюджетные и не менее полезные аналоги

Не у всех сейчас есть возможность покупать привычные продукты или те, которые считаются суперполезными. Однако есть равноценная замена дорогих продуктов на более дешевые, но не менее полезные и нераспиаренные.

Списком того, что можно взять в магазине вместо дорогих продуктов, поделилась в Instagram нутрициолог-диетолог Ольга Дорош.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты нужно обязательно есть в июне - обратите внимание на сезонные фрукты и овощи.

А еще мы рассказывали, какие противопоказания могут быть у сезонной зелени - укропа, петрушки, шпината и лука.