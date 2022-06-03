Чем заменить дорогие продукты: диетолог назвала бюджетные и не менее полезные аналоги

Не у всех сейчас есть возможность покупать привычные продукты или те, которые считаются суперполезными. Однако есть равноценная замена дорогих продуктов на более дешевые, но не менее полезные и нераспиаренные.
Списком того, что можно взять в магазине вместо дорогих продуктов, поделилась в Instagram нутрициолог-диетолог Ольга Дорош.
Чем заменить дорогие продукты:
мясо = субпродукты (печень, сердечки, желудочки и тому подобное. Можно печь, тушить, делать паштеты) ⠀ ⠀
красная рыба = скумбрия, сельдь⠀ ⠀
сибас, дорадо = хек, тилапия, минтай⠀ ⠀
гречка, дикий рис, амарант, киноа = пшено, ячневая, пшеничная и любая доступная крупа будет отличной заменой и фасоль, нут тоже.⠀
зелень салата, миксы, микрогрин = черемша, лук на подоконнике
оливковое масло, льняное = любое другое масло в меру и всегда лучше целые оливки, семена, орехи
чиа = лен ⠀ ⠀
авокадо = ищем акционные, берем не поспевшие и за 4-5 дней доспеют на подоконнике. Заменить можно на любые другие продукты-жиры
рисовая мука = вообще не полезнее белой пшеничной, но слухи и маркетинг свое дело сделали и рисовая мука вошла в топ, но более полезной заменой ему во все времена будет пшеничная цельнозерновая. Или в белую пшеничную обыкновенную добавить отрубей - дешево, сердито и полезно ⠀
кус кус = вообще не является цельным зерном и не знаю, почему и кто его так распиарил. Целая пшеница или пшеничная каша, овсяная крупа / плющеная в разы полезнее и дешевле! ⠀