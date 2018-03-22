У Запоріжжі АТОшники побилися з поліцією (фото)

Інцидент стався перед сесією біля будівлі обласної ради

22 березня бійці АТО намагалися прорватися в сесійний зал Запорізької обласної ради, де проходить сесія. Виник конфлікт між АТОшниками і правоохоронцями. Про це передає "Сегодня".

Військові вимагають зняття депутатської недоторканності з нардепа Олександра Пономарьова (фракція "Воля народу") у зв'язку зі скандалом через поставки масла для українських танків, з-за якого бойові машини були виведені з ладу.

Перед сесією біля будівлі обласної ради зібралися два десятки людей у камуфляжній одязі.

Спочатку АТОшники заявляли, що зайдуть на сесію або все, або не піде ніхто. Пізніше протестуючі таки змінили свою думку, проголосувавши, щоб активіст з Бердянська Віталій Олешко пройшов в зал і висловив їх позицію.

Але в підсумку Олешко, який представляє інтереси бійців АТО, депутати слово не дали. "За" проголосувало лише 22 депутати. Після цього в залі піднявся шум.

Протестувальників не пускали в зал, пояснюючи це тим, що там вже немає місць. На вході зав'язалася перепалка. В результаті група Олешко все ж увійшла в зал.

потім Правоохоронці затримали Віталія Олешко, після чого АТОшники блокували виїзд автозаку. Зав'язалася сутичка між ними та поліцейськими.

Фото: Бійка в Запоріжжі (061.ua)

Однак автозаку вдалося прорватися, і Олешко відвезли в Обласне управління поліції. Протестувальники заявили, що з їх боку постраждало як мінімум дві людини.

Фото: Бійка в Запоріжжі (timenews.in.ua)

Нагадаємо, що відомий журналіст відреагував на скандал з Савченко.