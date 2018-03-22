В Запорожье АТОшники подрались с полицией (фото)

Инцидент произошел перед сессией у здания областного совета

22 марта бойцы АТО пытались прорваться в сессионный зал Запорожского областного совета, где проходит сессия. Возник конфликт между АТОшниками и правоохранителями. Об этом передает "Сегодня".

Военные требуют снятия депутатской неприкосновенности с нардепа Александра Пономарева (фракция "Воля народа") в связи со скандалом из-за поставки масла для украинских танков, из-за которого боевые машины были выведены из строя.

Перед сессией у здания областного совета собрались два десятка людей в камуфляжной одежде.

Сначала АТОшники заявляли, что зайдут на сессию либо все, либо не пойдет никто. Позже протестующие таки изменили свое мнение, проголосовав, чтобы активист из Бердянска Виталий Олешко прошел в зал и высказал их позицию.

Но в итоге Олешко, который представляет интересы бойцов АТО, депутаты слово не дали. "За" проголосовали только 22 депутата. После этого в зале поднялся шум.

Протестующих не пускали в зал, объясняя это тем, что там уже нет мест. На входе завязалась перепалка. В результате группа Олешко все же вошла в зал.

Правоохранители потом задержали Виталия Олешко, после чего АТОшники блокировали выезд автозака. Завязалась потасовка между ними и полицейскими.

Фото: Потасовка в Запорожье (061.ua)

Однако автозаку удалось прорваться, и Олешко увезли в Областное управление полиции. Протестующие заявили, что с их стороны пострадало как минимум два человека.

Фото: Потасовка в Запорожье (timenews.in.ua)

Напомним, что известный журналист отреагировал на скандал с Савченко.