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У Запоріжжі хулігани побили ветерана АТО і журналіста

STYLERLIFE        04.06.2018 - 17:37
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Стало відомо, що нападники – люди, які часто дозволяють собі висловлювання проросійського характеру

В Запоріжжі хулігани побили ветерана АТО і журналіста. Про це передає місцеве видання zanoza-news.com.

Інцидент стався в ніч на 3 червня в Хортицькому районі Запоріжжя.

П'яна компанія почала словесну перепалку з АТОшником, після чого троє хуліганів побили бійця.

прибувши на місце виклику поліцейські застосували сльозогінний газ. Відомо, що в конфлікті постраждав журналіст Микита Шляхтунов, який проходив повз.

"На мене напали з вигуками, мовляв, що це за гранатомет і почали бити. Пізніше вже в райвідділі я дізнався, що потрапив в розпал розборок. Черговий Хортицького відділення Національної поліції вів себе досить некоректно, дозволяючи зауваження на мою адресу, швидше за все, після числа публікацій про незаконному обороті наркотиків, до якого причетне керівництво. А ось черговому слідчому за роботу я вдячний, зробив все, як кажуть, по протоколу. Побільше б таких людей в Національній поліції" - зазначив постраждалий журналіст.

Він розповів, що ветеран відмовився писати заяву на хуліганів.

"Шкода, що АТОшник відмовився писати заяву, а ось я відступати не хочу", - підсумував Микита.

Шляхтунов дізнався, що нападники – люди, які зловживають алкогольними напоями і дозволяють собі неприємні висловлювання проросійського характеру.

Раніше повідомлялося, що в Києві компанія заради жарту викрала свого друга і потрапила в поліцію.

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Теги: драка, избиение, запорожье
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