У Запоріжжі загинув дворічний малюк, випавши з вікна багатоповерхівки

Фото: УНІАН

Дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги

У Запоріжжі дворічний малюк загинув, випавши з вікна восьмого поверху. Про це передає місцеве видання "Перший Запорізький" з посиланням на слова правоохоронців.

Трагічний інцидент стався 16 липня в Хортицькому районі Запоріжжя на вулиці Героїв 93-ї Бригади.

Відомо, що дитина сперлася на москітну сітку, яка не витримала ваги і порвалася. Хлопчик впав на козирок між першим і другим поверхом будинку.

Прибулим на місце медикам залишилося тільки констатувати смерть дитини. У виданні зазначають, що в момент трагедії у будинку перебували батьки дитини, які недогледіли за малюком.

У цей момент співробітники поліції встановлюють всі подробиці трагічної події.

Раніше повідомлялося, що Вінниці з вікна багатоповерхівки випала півторарічна дівчинка. Дитина впала з четвертого поверху. Її госпіталізували у Вінницьку обласну дитячу лікарню.

Дитина вилізла на підвіконня. Дівчинка сперлася на москітну сітку, та не витримала його ваги, і дитина впала вниз.

Перша допомога при втраті свідомості