В Запорожье погиб двухлетний малыш, выпав из окна многоэтажки

Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса
В Запорожье двухлетний малыш погиб, выпав из окна восьмого этажа. Об этом передает местное издание "Первый Запорожский" со ссылкой на слова правоохранителей.
Трагический инцидент произошел 16 июля в Хортицком районе Запорожья на улице Героев 93-й Бригады.
Известно, что ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса и порвалась. Мальчик упал на козырек между первым и вторым этажом дома.
Прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть ребенка. В издании отмечают, что в момент трагедии дома находились родители ребенка, которые недосмотрели за малышем.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все подробности трагического происшествия.
Ранее сообщалось, что Виннице из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка. Ребенок упал с четвертого этажа. Ее госпитализировали в Винницкую областную детскую больницу.
Ребенок вылез на подоконник. Девочка оперлась на москитную сетку, та не выдержала ее веса, и ребенок упал вниз.
Первая помощь при потере сознания