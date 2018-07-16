В Запорожье погиб двухлетний малыш, выпав из окна многоэтажки

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Ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса

В Запорожье двухлетний малыш погиб, выпав из окна восьмого этажа. Об этом передает местное издание "Первый Запорожский" со ссылкой на слова правоохранителей.

Трагический инцидент произошел 16 июля в Хортицком районе Запорожья на улице Героев 93-й Бригады.

Известно, что ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса и порвалась. Мальчик упал на козырек между первым и вторым этажом дома.

Прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть ребенка. В издании отмечают, что в момент трагедии дома находились родители ребенка, которые недосмотрели за малышем.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все подробности трагического происшествия.

Ранее сообщалось, что Виннице из окна многоэтажки выпала полуторагодовалая девочка. Ребенок упал с четвертого этажа. Ее госпитализировали в Винницкую областную детскую больницу.

Ребенок вылез на подоконник. Девочка оперлась на москитную сетку, та не выдержала ее веса, и ребенок упал вниз.

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