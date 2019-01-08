У Запоріжжі жінці під виглядом таблеток продали макарони

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Баночка з таблетками була набита макаронними виробами

Мешканка Запоріжжя купила в місцевій аптеці баночку з таблетками. Вдома вона виявила, що всередині замість капсул знаходяться звичайні макарони. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Потерпіла також зазначила, що відкрутити кришку баночки не вийшло, довелося брати плоскогубці.

Вона також написала, що дані таблетки коштують 234 гривні, і що в баночці повинно було бути 30 капсул.

Фото: Facebook/ Олена Горова

"Будьте уважні. Відкривайте і дивіться, що вам продали, не відходячи від віконця", - порадила жінка.

У своїх коментарях до посту потерпіла також зазначила, що віднесла баночку назад в аптеку. Там зробили фотографію і записали її номер телефону.

Користувачів соцмережі також обурив цей випадок.

"Все насипається в нелегальних складах, жахливі умови праці! В які препарати вірити? Невідомо!!! ", - прокоментувала Tatiana Karnaukh.

"Це добре, що там макарони, а не пустушка, або ще гірше якась гидота насипана в капсулах замість препарату", - зазначила в коментарі потерпіла.

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