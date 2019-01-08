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В Запорожье женщине под видом таблеток продали макароны

STYLERЖизнь    08.01.2019 - 22:50
В Запорожье женщине под видом таблеток продали макароны
Фото: unsplash.com

Баночка с таблетками была набита макаронными изделиями

Жительница Запорожья купила в местной аптеке баночку с таблетками. Дома она обнаружила, что внутри вместо капсул находятся обычные макароны. Об этом она рассказала на своей станице в Facebook.

Потерпевшая также отметила, что открутить крышку баночки не получилось, пришлось брать плоскогубцы.

Она также написала, что данные таблетки стоят 234 гривны, и что в баночке должно было быть 30 капсул.

В Запорожье женщине под видом таблеток продали макароны

Фото: Facebook/ Елена Горовая

"Будьте внимательны. Открывайте и смотрите, что вам продали, не отходя от окошка", - посоветовала женщина.

В своих комментариях к посту потерпевшая также отметила, что отнесла баночку обратно в аптеку. Там сделали фотографию и записали ее номер телефона.

Пользователей соцсети также возмутил этот случай.

"Все насыпается в нелегальных складах, ужасные условия труда! В какие препараты верить? Неизвестно!!! ", - прокомментировала Tatiana Karnaukh.

В Запорожье женщине под видом таблеток продали макароны

"Это хорошо, что там макароны, а не пустышка, или еще хуже какая-нибудь гадость насыпана в капсулах вместо препарата", - отметила в комментарии потерпевшая.

Напомним, что диетолог опровергла мифы о чудо-таблетках, которые помогают похудеть, не вставая с дивана.

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