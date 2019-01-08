В Запорожье женщине под видом таблеток продали макароны

Баночка с таблетками была набита макаронными изделиями
Жительница Запорожья купила в местной аптеке баночку с таблетками. Дома она обнаружила, что внутри вместо капсул находятся обычные макароны. Об этом она рассказала на своей станице в Facebook.
Потерпевшая также отметила, что открутить крышку баночки не получилось, пришлось брать плоскогубцы.
Она также написала, что данные таблетки стоят 234 гривны, и что в баночке должно было быть 30 капсул.
Фото: Facebook/ Елена Горовая
"Будьте внимательны. Открывайте и смотрите, что вам продали, не отходя от окошка", - посоветовала женщина.
В своих комментариях к посту потерпевшая также отметила, что отнесла баночку обратно в аптеку. Там сделали фотографию и записали ее номер телефона.
Пользователей соцсети также возмутил этот случай.
"Все насыпается в нелегальных складах, ужасные условия труда! В какие препараты верить? Неизвестно!!! ", - прокомментировала Tatiana Karnaukh.
"Это хорошо, что там макароны, а не пустышка, или еще хуже какая-нибудь гадость насыпана в капсулах вместо препарата", - отметила в комментарии потерпевшая.
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