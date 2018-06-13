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У Запоріжжі шкуродери заживо спалили цуценят

STYLERLIFE        13.06.2018 - 19:28
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Собаки жили на околиці Хортицького району

У Запоріжжі нелюди живцем спалили цуценят. Про це повідомляє ТСН.

Собаки жили на околиці Хортицького району. Місцеві жителі регулярно підгодовують тварин, які тут мешкають. Практично всі вони стерилізовані. До ветеринара не встигли відвести тільки одну тварину, яка в підсумку привела цуценят. Волонтери побудували для малюків будку.

Напередодні трагічної події між у волонтерів виник конфлікт з молодими людьми, які випалювали метал з меблів і проводки якраз у будки. Вони пішли, але вночі притулок для собак згорів.

Відео: Невідомі спалили цуценят (tsn.ua)

Люди вважають, що зловмисники зробили це навмисно. В результаті пожежі згоріли двоє цуценят. Ще двом малюкам вдалося врятуватися.

Юристи кажуть, що злочинців можна знайти і покарати, якщо в цьому будуть зацікавлені правоохоронці.

Нагадаємо, що в Києві з'явився малолітній шкуродер, що вбиває заради забави.

"Увага розшук! Знайомтеся: проживає в районі школи 13, малолітній утирок Ваня (там же і тусуєтеся). Вбиває тварин, скидає фото в інста", - сказано в повідомленні.

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Теги: тварини, собака
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