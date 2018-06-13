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В Запорожье живодеры заживо сожгли щенков

STYLERLIFE        13.06.2018 - 19:28
Фото: pixabay.com/Free-Photos
Фото: pixabay.com/Free-Photos

Собаки жили на окраине Хортицкого района

В Запорожье изверги заживо сожгли щенков. Об этом сообщает ТСН.

Собаки жили на окраине Хортицкого района. Местные жители регулярно подкармливают животных, которые здесь обитают. Практически все они стерилизованы. К ветеринару не успели отвести только одну собаку, которая в итоге привела щенков. Волонтеры построили для малышей будку.

Накануне трагического происшествия между у волонтеров возник конфликт с молодыми людьми, которые выжигали металл с мебели и проводки как раз у будки. Они ушли, но ночью приют для собак сгорел.

Видео : Неизвестные сожгли щенков (tsn.ua)

Люди считают, что злоумышленники сделали это намеренно. В результате пожара сгорели двое щенков. Еще двоим малышам удалось спастись.

Юристы говорят, что преступников можно найти и наказать, если в этом будут заинтересованы правоохранители.

Напомним, что в Киеве появился малолетний живодер, убивающий ради забавы.

"Внимание розыск! Знакомьтесь: проживающий в районе школы 13, малолетний утырок Ваня (там же и тусует). Убивает животных, скидывает фото в инсту", - сказано в сообщении.

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Теги: животные, собака
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