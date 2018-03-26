Під Запоріжжям знайшли тіло вчительки

Труп виявили родичі

У Запорізькій області в селищі Кушугум виявили труп жінки. Тіло пенсіонерки і колишньої вчительки знайшли родичі. Про це повідомляють на сторінці "Кушугум, Балабине, Катеринівка" Facebook.

Повідомляється, що у вбивстві підозрюють онука жінки. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"У Кушугумі на вулиці Перемоги, сталося вбивство. Пенсіонерка (колишня вчителька), була виявлена родичами. За попередньою інформацією, вбивство скоїв онук у стані алкогольного сп'яніння. Підозрюваний 1982 року народження, затриманий групою швидкого реагування Запорізького районного відділення поліції", - сказано в повідомленні.

Скріншот (facebook.com/kushugumskagromada)

Нагадаємо, що стало відомо, як в українських моргах будуть приймати і видавати тіла.

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