Под Запорожьем нашли тело учительницы

Труп обнаружили родственники

В Запорожской области в поселке Кушугум обнаружили труп женщины. Тело пенсионерки и бывшей учительницы нашли родственники. Об этом сообщают на странице "Кушугум, Балабино, Катериновка" в Facebook.

Сообщается, что в убийстве подозревают внука женщины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В Кушугуме на улице Победы, произошло убийство. Пенсионерка (бывшая учительница), была обнаружена родственниками. По предварительной информации, убийство совершил внук в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый 1982 года рождения, задержан группой быстрого реагирования Запорожского районного отделения полиции", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/kushugumskagromada)

Напомним, что стало известно, как в украинских моргах будут принимать и выдавать тела.

Хайп-такси #11: "Ваше отношение к Национальной полиции" (видео: РБК-Украина)