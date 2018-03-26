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Под Запорожьем нашли тело учительницы

STYLERLIFE        26.03.2018 - 15:30
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

Труп обнаружили родственники

В Запорожской области в поселке Кушугум обнаружили труп женщины. Тело пенсионерки и бывшей учительницы нашли родственники. Об этом сообщают на странице "Кушугум, Балабино, Катериновка" в Facebook.

Сообщается, что в убийстве подозревают внука женщины. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В Кушугуме на улице Победы, произошло убийство. Пенсионерка (бывшая учительница), была обнаружена родственниками. По предварительной информации, убийство совершил внук в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый 1982 года рождения, задержан группой быстрого реагирования Запорожского районного отделения полиции", - сказано в сообщении.

Скриншот (facebook.com/kushugumskagromada)

Напомним, что стало известно, как в украинских моргах будут принимать и выдавать тела.

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Теги: смерть, запорожье
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