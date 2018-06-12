Социальные страницы
Курси валют
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.27
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.27
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2609.13
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.08
Курс евро
Покупка 30.41
Продажа 31.08
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3076.17
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.19
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка

STYLERLIFE        12.06.2018 - 16:51
Фото: УНІАН
Фото: УНІАН

Хлопчику в голову кинули пляшку

У Києві роми напади на 16-річного підлітка. Про це розповіла мати постраждалого Юлія Попова на сторінці в Facebook.

За її словами інцидент стався ввечері в понеділок, 11 червня. Її син відзначав день народження друга

"Йшли в магазин в районі Вокзалу - "Ультрамарин". Побачили юрбу бігунів на них ромів, злякалися і побігли. Син біг останнім. Йому в голову прилетіла пляшка. Він впав, втратив свідомість", - написала мама хлопця.

За словами жінки, син прокинувся в калюжі крові.

"Прокинувся в калюжі крові - над ним стоїть щуплий циган і питає: "Ти теж з ними?". "Викличте швидку", - попросив син і отримав ще удар пляшкою по голові. "Швидку" ніхто природно не викликав", - зазначила вона .

Жінка розповіла, що хлопця доставили в лікарню пізніше. Там йому наклали сім швів.

"Дякую добили, живий. 300 циган варто табором на Вокзалі у" Ультрамарин ", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ/Юлия Попова)

До речі, комунальники поскаржилися на табір ромів біля залізничного вокзалу.

"Після себе вони постійно залишають бруд, сміття та інші продукти життєдіяльності. Справляти природні позиви їм зручно в підземному пішохідному переході", - сказано в повідомленні.

Крім того, співробітники КП ШЕУ стверджують, що вони неодноразово зверталися до патрульної поліції і просили їх вжити заходів.

Хайп-таксі #19: ваше ставлення до cожженію табори ромів

У мережі показали, як роми накинулись на екологів у парку Києва (відео) "Закидали камінням": табір ромів захопив парк у Києві (фото)
Теги: цыгане
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся