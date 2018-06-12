"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка

Хлопчику в голову кинули пляшку

У Києві роми напади на 16-річного підлітка. Про це розповіла мати постраждалого Юлія Попова на сторінці в Facebook.

За її словами інцидент стався ввечері в понеділок, 11 червня. Її син відзначав день народження друга

"Йшли в магазин в районі Вокзалу - "Ультрамарин". Побачили юрбу бігунів на них ромів, злякалися і побігли. Син біг останнім. Йому в голову прилетіла пляшка. Він впав, втратив свідомість", - написала мама хлопця.

За словами жінки, син прокинувся в калюжі крові.

"Прокинувся в калюжі крові - над ним стоїть щуплий циган і питає: "Ти теж з ними?". "Викличте швидку", - попросив син і отримав ще удар пляшкою по голові. "Швидку" ніхто природно не викликав", - зазначила вона .

Жінка розповіла, що хлопця доставили в лікарню пізніше. Там йому наклали сім швів.

"Дякую добили, живий. 300 циган варто табором на Вокзалі у" Ультрамарин ", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ/Юлия Попова)

До речі, комунальники поскаржилися на табір ромів біля залізничного вокзалу.

"Після себе вони постійно залишають бруд, сміття та інші продукти життєдіяльності. Справляти природні позиви їм зручно в підземному пішохідному переході", - сказано в повідомленні.

Крім того, співробітники КП ШЕУ стверджують, що вони неодноразово зверталися до патрульної поліції і просили їх вжити заходів.

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