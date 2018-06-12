"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка

Мальчику в голову кинули бутылку

В Киеве ромы напади на 16-летнего подростка. Об этом рассказала мать пострадавшего Юлия Попова на странице в Facebook.

По ее словам инцидент произошел вечером в понедельник, 11 июня. Ее сын отмечал день рождения друга

"Шли в магазин в районе Вокзала – "Ультрамарин". Увидели толпу бегущих на них ромов, испугались и побежали. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал, потерял сознание", - написала мама парня.

По словам женщины, сын очнулся в луже крови.

"Очнулся в луже крови – над ним стоит щуплый цыган и спрашивает: "Ты тоже с ними?". "Вызовите скорую", - попросил сын и получил еще удар бутылкой по голове. "Скорую" никто естественно не вызвал", - отметила она.

Женщина рассказала, что парня доставили в больницу позже. Там ему наложили семь швов.

"Спасибо, не добили, живой. 300 цыган стоит табором на Вокзале у "Ультрамарина", - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ/Юлия Попова‎)

Кстати, коммунальщики пожаловались на лагерь ромов возле ЖД вокзала.

"После себя они постоянно оставляют грязь, мусор и другие продукты жизнедеятельности. Справлять естественные позывы им удобно в подземном пешеходном переходе", - сказано в сообщении.

Кроме того, сотрудники КП ДЭУ утверждают, что они неоднократно обращались к патрульной полиции и просили их принять меры.

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