Коли і як запрацює транспорт в Україні: у МОз озвучили всі правила перевезень

Карантин в Україні продовжили до 22 травня, але вже з 12 травня в країні почали знімати карантинні обмеження. Відкрили більшість магазинів, людям дозволили знову вийти на роботу. Проте у великих містах залишається проблемою транспорт, оскільки курсують тільки великі автобуси, тролейбуси та трамваї. З 22 травня в Україні можуть збільшити кількість транспорту.

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про правила перевезень у транспорті. Розпорядження зі списком умов було опубліковано на сайті міністерства.

Всі працівники транспорту перед початком роботи повинні проходити обов'язковий температурний скринінг. Температура 37,2 є причиною відсторонення від роботи.

Водії, кондуктори та інші члени екіпажу повинні мати медичну маску протягом всього рейсу. Всі пасажири також обов'язково повинні перебувати в масках.

В салонах транспорту дозволено перевозити пасажирів у кількості сидячих місць.

Якщо транспорт направляється в регіон, де ще немає пом'якшення карантинних умов, то в салоні дозволено перевозити 50% пасажирів від кількості місць для сидіння.

Всі транспортні засоби повинні бути перед початком роботи продезінфіковані, особливо місця контакту рук – поручні та сидіння.

На автостанціях дозволяється перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрів. Робота залів очікування заборонена.

На території автовокзалів і станції всі пасажири повинні перебувати в масках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який транспорт запрацює в Києві з 22 травня і коли запустять метро.