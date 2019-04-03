Як захистити своє серце: Супрун розвіяла популярні міфи

Фото: колаж РБК-Україна

Кардіопротектори в Україні по продажах дуже популярні, але серед них чимало сумнівних препаратів

Уляна Супрун розвіяла популярні міфи про використання кардіопротекторів для підтримки роботи серця і серцево-судинної системи, а також дала корисні рекомендації, як захистити своє серце і не нашкодити собі препаратами з недоведеною ефективністю. На сторінці в Facebook в.о. голови МОЗ навела поради кардіолога Лариси Міщенко.

Зазначається, що в Україні дуже популярні кардіопротектори, проте громадяни не рідко просто йдуть на поводу маркетингових "заманух" і купують препарати, які їм насправді не потрібні.

Один з найпоширеніших міфів - профілактичний курс крапельниць і уколів підтримує серце і допомагає запобігти ускладнення.

Насправді внутрішньовенні і внутрішньом'язові ін'єкції є способом швидкої "доставки" ліків у організм, який повинен використовуватися при важких і невідкладних станах.

"Тому абсолютно неприпустимо без нагальної потреби застосовувати внутрішньом’язеві, а тим більше, внутрішньовенні ін’єкції та крапельниці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, найпоширеніші в Україні так звані кардіопротектори (морфолиниева сіль тиазотнои кислоти, солі аргініну, мельдоний та інші) відносять до лікарських засобів без доведеної ефективності.

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Ще один міф - про допінг. Лікарські засоби, які оптимізують обмін речовин в міокарді, безпосередньо в період їх застосування призводять до більш раціонального енергоутворення в клітинах різних органів, що сприяє більш ефективній роботі серця.

Кардіопротекторыі ефекти цих препаратів проявляються безпосередньо під час їх застосування. Даних на користь тривалої захисту від розвитку інфаркту міокарда або інших серцево-судинних ускладнень немає.

Ацетилсаліцилова кислота (часто називають просто аспірин) є дієвим захистом від серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, з перенесеним інфарктом міокарда або ішемічним мозковим інсультом або з атеросклеротичним захворюванням периферичних артерій.

У той же час при відсутності зазначеної патології, з метою первинної профілактики, аспірин не рекомендується до застосування.

Ще одна омана - краще періодично проходити курс лікування, підтримувати серце, ніж постійно приймати таблетки.

Справа в тому, що лікування більшості хронічних захворювань передбачає тривалий - протягом довгих років - прийом ліків, які покращують не тільки самопочуття хворого, але і запобігають розвиток важких ускладнень, загрозливих для життя.

Саме така ситуація складається з лікуванням більшості захворювань серцево-судинної системи.

Супрун зауважила, що найкращий спосіб захистити своє серце - це вести здоровий спосіб життя. Зокрема:

Раціональне здорове харчування - щоденний раціон повинен містити 50% овочів і фруктів, 25% "здорових" білків (нежирні види м'яса, бобові) та 25% цільнозернові продукти, які є джерелами клітковини. Пийте переважно питну воду, уникайте солодких напоїв

Регулярна фізична активність - для дорослих вона повинна складати 150 / 75 хвилин на тиждень помірною / інтенсивного навантаження

Якщо у вас надмірна вага або ожиріння - знижуйте вагу за рахунок обмеження калорійності їжі та спорту.

Якщо у вас цукровий діабет - дотримання здорового способу життя є критично важливим. Крім того, регулярний прийом цукрознижувальних препаратів за рекомендацією лікаря. Зауважується, що при діабеті II типу препаратом першого вибору є метформін (включений до програми "Доступні ліки")

Відмова від куріння є дуже ефективний метод захисту судин і серця

Для людей з гіпертонічною хворобою дієвим методом зниження артеріального тиску і запобігання ускладнень є здоровий спосіб життя і регулярна медикаментозна терапія

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Препарати, що знижують тиск одночасно надають позитивний вплив на серце. Разом із лікарем ви маєте прагнути досягти тиску менш, ніж 140 / 80 мм рт.ст., саме такий рівень забезпечує максимальний захист від інфаркту міокарда, мозкового інсульту та інших важких ускладнень артеріальної гіпертензії.

Якщо лікар визначив у вас високий ризик ускладнень, він повинен призначити вам ліки для запобігання та уповільнення розвитку атеросклерозу. Статини, як і антигіпертензивні препарати, що призначаються на постійній основі і застосовуються регулярно

Як повідомлялося раніше, Уляна Супрун повідомила про те, що препарати, які входять в перелік програми "доступні ліки", з 1 квітня можна буде отримати за електронною рецептом.

Також ми писали про те, що з початку 2019 року на кір в Україні захворіло 35 тисяч українців, і зараз рівень захворюваності зростає, а не зменшується. У Моз підкреслили, що єдиний захист – це вакцинація.

Нагадаємо, не так давно Уляна Супрун розповіла про небезпеку для здоров'я глутамату натрію, який міститься в китайської їжі, чіпсах та вермішелі швидкого приготування.