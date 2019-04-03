Как защитить свое сердце: Супрун развеяла популярные мифы

Фото: коллаж РБК-Украина

Кардиопротекторы в Украине по продажам очень популярны, но среди них немало сомнительных препаратов

Уляна Супрун развеяла популярные мифы об использовании кардиопротекторов для поддержки работы сердца и сердечно-сосудистой системы, а также дала полезные рекомендации, как защитить свое сердце и не навредить себе препаратами с недоказанной эффективностью. На странице в Facebook и.о. главы Минздрава привела советы кардиолога Ларисы Мищенко.

Отмечается, что в Украине очень популярны кардиопротекторы, однако граждане не редко просто идут на поводу маркетинговых "заманух" и покупают препараты, которые им на самом деле не нужны.

Один из распространенных мифов - профилактический курс капельниц и уколов поддерживает сердце и помогает предотвратить осложнения.

На самом деле внутривенные и внутримышечные инъекции являются способом быстрой "доставки" лекарств в организм, который должен использоваться при тяжелых и неотложных состояниях.

"Поэтому совершенно недопустимо без необходимости применять внутримышечные, а тем более, внутривенные инъекции и капельницы", - говорится в сообщении.

Кроме того, самые распространенные в Украине так называемые кардиопротекторы (морфолиниева соль тиазотнои кислоты, соли аргинина, мельдоний и другие) относят к лекарственным средствам без доказанной эффективности.

Иллюстративное фото

Еще один миф - про допинг. Лекарственные средства, которые оптимизируют обмен веществ в миокарде, непосредственно в период их применения приводят к более рациональному энергообразования в клетках различных органов, что способствует более эффективной работе сердца.

Кардиопротекторые эффекты этих препаратов проявляются непосредственно во время их применения. Данных в пользу длительной защиты от развития инфаркта миокарда или других сердечно-сосудистых осложнений нет.

Ацетилсалициловая кислота (часто называют просто аспирин) является действенной защитой от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ишемической болезнью сердца, с перенесенным инфарктом миокарда или ишемический мозговым инсультом или с атеросклеротическим заболеванием периферических артерий.

В то же время при отсутствии указанной патологии, с целью первичной профилактики, аспирин не рекомендуется к применению.

Еще одно заблуждение - лучше периодически проходить курс лечения, поддерживать сердце, чем постоянно принимать таблетки.

Дело в том, что лечение большинства хронических заболеваний предусматривает длительный - в течение долгих лет - прием лекарств, которые улучшают не только самочувствие больного, но и предотвращают развитие тяжелых осложнений, угрожающих жизни.

Именно такая ситуация складывается с лечением большинства заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Супрун подчеркнула, что лучший способ защитить свое сердце - это вести здоровый образ жизни. В частности:

Рациональное здоровое питание - ежедневный рацион должен содержать 50% овощей и фруктов, 25% "здоровых" белков (нежирные виды мяса, бобовые) и 25% цельнозерновые продукты, являющиеся источниками клетчатки. Пейте преимущественно питьевую воду, избегайте сладких напитков

Регулярная физическая активность - для взрослых она должна составлять 150 / 75 минут в неделю умеренной / интенсивной нагрузки

Если у вас избыточный вес или ожирение - снижайте вес за счет ограничения калорийности пищи и спорта.

Если у вас сахарный диабет - соблюдение здорового образа жизни является критически важным. Кроме того, регулярный прием сахароснижающих препаратов по рекомендации врача. Отмечается, что при диабете II типа препаратом первого выбора является метформин (включен в программу "Доступные лекарства"

Отказ от курения является - очень эффективный метод защиты сосудов и сердца

Для людей с гипертонической болезнью действенным методом снижения артериального давления и предотвращения осложнений является здоровый образ жизни и регулярная медикаментозная терапия

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Препараты, снижающие давление одновременно оказывают положительное влияние на сердце. Вместе с врачом вы должны стремиться достичь давления менее 140/80 мм рт.ст., именно такой уровень обеспечивает максимальную защиту от инфаркта миокарда, мозгового инсульта и других тяжелых осложнений артериальной гипертензии.

Если врач определил у вас высокий риск осложнений, он должен назначить вам лекарства для предотвращения и замедления развития атеросклероза. Статины, как и антигипертензивные препараты, назначаются на постоянной основе и применяются регулярно

Как сообщалось ранее, Уляна Супрун сообщила о том, что препараты, которые входят в перечень программы "доступные лекарства", с 1 апреля можно будет получить по электронному рецепту.

Также мы писали о том, что с начала 2019 года корью в Украине заболели 35 тысяч украинцев, и сейчас уровень заболеваемости растет, а не снижается. В Минздраве подчеркнули, что единственная защита – это вакцинация.

Напомним, не так давно Уляна Супрун рассказала об опасности для здоровья глутамата натрия, который содержится в китайской пище, чипсах и вермишели быстрого приготовления.