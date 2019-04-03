Как защитить свое сердце: Супрун развеяла популярные мифы

Кардиопротекторы в Украине по продажам очень популярны, но среди них немало сомнительных препаратов
Уляна Супрун развеяла популярные мифы об использовании кардиопротекторов для поддержки работы сердца и сердечно-сосудистой системы, а также дала полезные рекомендации, как защитить свое сердце и не навредить себе препаратами с недоказанной эффективностью. На странице в Facebook и.о. главы Минздрава привела советы кардиолога Ларисы Мищенко.
Отмечается, что в Украине очень популярны кардиопротекторы, однако граждане не редко просто идут на поводу маркетинговых "заманух" и покупают препараты, которые им на самом деле не нужны.
На самом деле внутривенные и внутримышечные инъекции являются способом быстрой "доставки" лекарств в организм, который должен использоваться при тяжелых и неотложных состояниях.
"Поэтому совершенно недопустимо без необходимости применять внутримышечные, а тем более, внутривенные инъекции и капельницы", - говорится в сообщении.
Кроме того, самые распространенные в Украине так называемые кардиопротекторы (морфолиниева соль тиазотнои кислоты, соли аргинина, мельдоний и другие) относят к лекарственным средствам без доказанной эффективности.
Иллюстративное фото
Кардиопротекторые эффекты этих препаратов проявляются непосредственно во время их применения. Данных в пользу длительной защиты от развития инфаркта миокарда или других сердечно-сосудистых осложнений нет.
В то же время при отсутствии указанной патологии, с целью первичной профилактики, аспирин не рекомендуется к применению.
Дело в том, что лечение большинства хронических заболеваний предусматривает длительный - в течение долгих лет - прием лекарств, которые улучшают не только самочувствие больного, но и предотвращают развитие тяжелых осложнений, угрожающих жизни.
Именно такая ситуация складывается с лечением большинства заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Супрун подчеркнула, что лучший способ защитить свое сердце - это вести здоровый образ жизни. В частности:
Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)
Препараты, снижающие давление одновременно оказывают положительное влияние на сердце. Вместе с врачом вы должны стремиться достичь давления менее 140/80 мм рт.ст., именно такой уровень обеспечивает максимальную защиту от инфаркта миокарда, мозгового инсульта и других тяжелых осложнений артериальной гипертензии.
Как сообщалось ранее, Уляна Супрун сообщила о том, что препараты, которые входят в перечень программы "доступные лекарства", с 1 апреля можно будет получить по электронному рецепту.
Также мы писали о том, что с начала 2019 года корью в Украине заболели 35 тысяч украинцев, и сейчас уровень заболеваемости растет, а не снижается. В Минздраве подчеркнули, что единственная защита – это вакцинация.
Напомним, не так давно Уляна Супрун рассказала об опасности для здоровья глутамата натрия, который содержится в китайской пище, чипсах и вермишели быстрого приготовления.