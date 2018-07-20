"Зашифрувався": у Львові покарали чергового "героя паркування"

Оригінально поставили на місце водія авто
У Львові оригінально покарали водія автомобіля, який неправильно припаркувався біля супермаркету, створивши деякі труднощі.
Машину "героя паркування" забарикадували з усіх боків візками для купівлі продуктів у супермаркетів.
Відповідний знімок був опублікований в групі "Х**овий Львів" на сторінці Facebook одним з користувачів Viktor Kushaba.
Фото: "героя паркування" покарали біля львівського супермаркету (facebook.com/hujolviv)
"Час від часу рагулів таки наздоганяє карма", - підписали публікацію в групі. Користувач прокоментував фотографію як: "Зашифрувався".
Нагадаємо, в Києві помітили особливо зухвалого "героя паркування", який залишив у недозволеному місці елітну іномарку. Розкішний автомобіль перегородив дорогу перехожим.
Наголошується, що проїхати з дитячим візочком по тротуару з-за припаркованого авто неможливо.
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