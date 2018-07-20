"Зашифровался": во Львове наказали очередного "героя парковки"

Фото: РБК-Украина

Оригинально поставили на место водителя авто

Во Львове оригинально "наказали" водителя автомобиля, который неправильно припарковался возле супермаркета, создав некоторые трудности.

Машину "героя парковки" забаррикадировали со всех сторон тележками для покупки продуктов в супермаркетов.

Соответствующий снимок был опубликован в группе "Х**овий Львів" на странице в Facebook одним из пользователей Viktor Kushaba‎.

Фото: "героя парковки" наказали возле львовского супермаркета (facebook.com/hujolviv)

"Время от времени рагулей таки доганяет карма", - подписали публикацию в группе. Пользователь прокомментировал фотографию как: "Зашифровался".

Напомним, в Киеве заметили особо наглого "героя парковки", который оставил в неположенном месте элитную иномарку. Роскошный автомобиль перегородил дорогу прохожим.

Отмечается, что проехать с детской коляской по тротуару из-за припаркованного авто невозможно.

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