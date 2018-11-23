Засніжені Карпати: в мережі показали казкові краєвиди

Засніжені Карпати (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Українцям показали, як виглядає зараз гора Піп Іван

В мережі з'явилися казкові світлини з Чорногірського хребта Українських Карпат. Світлини опубліковані на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Повідомляється, що фото були зроблені 23 листопада близько 17:00 на горі Піп Іван Чорногірський.

"Ясно, штиль. Температура повітря -4 градуси за Цельсієм", - йдеться у дописі.

Засніжені Карпати (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Користувачі мережі у захваті від таких красивих знімків.

"Казкові краєвиди... І неперевершені фото", - написала Ліна Функен.

Андрій Оношко відзначив, що засніжені Карпати, ніби "небесне море".

"Дивовижно", - прокоментувала фото Олена Полунець.

Додамо, що Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

На вершині гори знаходяться руїни астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".

Раніше українці опублікували фантастичні фотографії, зроблені восени в Карпатському біосферному заповіднику на околиці полонини Квасівський Менчул.

Відео: РБК-Україна

Нагадаємо, в жовтні високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат Драгобрат сильно замело снігом.