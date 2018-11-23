Засніжені Карпати: в мережі показали казкові краєвиди

Українцям показали, як виглядає зараз гора Піп Іван
В мережі з'явилися казкові світлини з Чорногірського хребта Українських Карпат. Світлини опубліковані на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Повідомляється, що фото були зроблені 23 листопада близько 17:00 на горі Піп Іван Чорногірський.
"Ясно, штиль. Температура повітря -4 градуси за Цельсієм", - йдеться у дописі.
Засніжені Карпати (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Користувачі мережі у захваті від таких красивих знімків.
"Казкові краєвиди... І неперевершені фото", - написала Ліна Функен.
Андрій Оношко відзначив, що засніжені Карпати, ніби "небесне море".
"Дивовижно", - прокоментувала фото Олена Полунець.
Додамо, що Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Раніше українці опублікували фантастичні фотографії, зроблені восени в Карпатському біосферному заповіднику на околиці полонини Квасівський Менчул.
Відео: РБК-Україна
Нагадаємо, в жовтні високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат Драгобрат сильно замело снігом.