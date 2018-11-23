Заснеженные Карпаты: в сети показали сказочные пейзажи

Украинцам показали, как выглядит сейчас гора Поп Иван
В сети появились сказочные фотографии с Черногорского хребта Украинских Карпат. Снимки опубликованы на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.
Сообщается, что фото были сделаны 23 ноября около 17:00 на горе Поп Иван Черногорский.
"Ясно, штиль. Температура воздуха -4 градуса по Цельсию", - говорится в посте.
Заснеженные Карпаты (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Пользователи сети в восторге от таких красивых снимков.
"Сказочные пейзажи... И непревзойденные фото", - написала Лина Функен.
Андрей Оношко отметил, что заснеженные Карпаты, будто "небесное море".
"Удивительно", - прокомментировала фото Елена Полунец.
Добавим, что Поп Иван - одна из высочайших вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известны под современным популярным названием "Белый Слон".
Ранее украинцы опубликовали фантастические фотографии, сделанные осенью в Карпатском биосферном заповеднике на окраине долины Квасовский Менчул.
Видео: РБК-Украина
Напомним, в октябре высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат Драгобрат сильно замело снегом.