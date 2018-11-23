Заснеженные Карпаты: в сети показали сказочные пейзажи

Заснеженные Карпаты (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Украинцам показали, как выглядит сейчас гора Поп Иван

В сети появились сказочные фотографии с Черногорского хребта Украинских Карпат. Снимки опубликованы на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Сообщается, что фото были сделаны 23 ноября около 17:00 на горе Поп Иван Черногорский.

"Ясно, штиль. Температура воздуха -4 градуса по Цельсию", - говорится в посте.

Заснеженные Карпаты (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Пользователи сети в восторге от таких красивых снимков.

"Сказочные пейзажи... И непревзойденные фото", - написала Лина Функен.

Андрей Оношко отметил, что заснеженные Карпаты, будто "небесное море".

"Удивительно", - прокомментировала фото Елена Полунец.

Добавим, что Поп Иван - одна из высочайших вершин Украинских Карпат, с высотой 2020,5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известны под современным популярным названием "Белый Слон".

Ранее украинцы опубликовали фантастические фотографии, сделанные осенью в Карпатском биосферном заповеднике на окраине долины Квасовский Менчул.

Видео: РБК-Украина

Напомним, в октябре высокогорный горнолыжный курорт Украинских Карпат Драгобрат сильно замело снегом.