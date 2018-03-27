"Затюкали з усіх боків": в херсонській школі знущаються над дитиною-переселенцем

Хлопчика ображають і навіть б'ють

Переселенці із зони АТО зіткнулися з Буллінг в херсонській школі. Про інцидент повідомила мати хлопчика на сторінці групи "Батька SOS" в Facebook.

Хлопчик вчиться в третьому класі, і він постійно піддається знущанням з боку учнів та вчителів.

"На початку цього року я помітила, що дитина почала відставати, змінився почерк, почала падати успішність з математики. Не могла зрозуміти, що сталося! Ми постійно займаємося будинку, будинку пише добре, нормально вважає. Приходить до школи - лист "як ніби хтось женеться за ним" - кривий. Коли я запитала вчителя, чому така різниця - вдома краще, а в школі взагалі погано, то вчителька відповіла, що "вдома у всіх краще". Ще мені зробила зауваження, що самостійно він майже нічого не робить, відволікається", - пише Анна.

Жінка звернулася до керівництва школи, щоб самій бути присутнім на уроці. Однак бажання матері викликало обурення у педагога.

Скріншот поста (facebook.com/БАТЬКИ SOS / Hanna Sollo)

"Потім була нанесена травма моєму синові в школі, ми бігали по лікарнях. Дитина мій неагресивний, швидше за боязкий, піддається чужому впливу. Його просто Чмирь інші дітлахи за те, що його мама не здає гроші в клас вчителю", - говорить переселенка.

Поведінка дітей по відношенню до її синові жінка пов'язує з конфліктом в батьківському комітеті. Анна відмовилася платити в "фонд класу" через брак грошей.

"Дитина глави батьківського комітету цього корекційного класу чув, як я відмовлялася від внесків/поборів - і перестав дружити з моєю дитиною в класі, називав мою дитину "бомжем" і почав інших учнів налаштовувати проти мого синочка. Звідси і пішли конфлікти - мою дитини інші учні недавно вдарили, і ми знову бігали по лікарнях (є запис у медичній книжці)", - зазначила Анна.

"Мені здається, що просто моя дитина почала замикатися, він відмовляється ходити в школу! Його просто "затюкали" з усіх боків, оскільки його мама не платить гроші училке!" - додала Анна.

Скріншот поста (facebook.com/БАТЬКИ SOS / Hanna Sollo)

Раніше під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня.