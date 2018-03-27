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"Затюкали со всех сторон": в херсонской школе издеваются над ребенком-переселенцем

STYLERLIFE        27.03.2018 - 19:57
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Мальчика обижают и даже бьют

Переселенцы из зоны АТО столкнулись с буллингом в херсонской школе. Об инциденте сообщила мать мальчика на странице группы "БАТЬКИ SOS" в Facebook.

Мальчик учится в третьем классе, и он постоянно подвергается издевательствам со стороны учеников и учителей.

"В начале этого года я заметила, что ребенок начал отставать, изменился почерк, начала падать успеваемость по математике. Не могла понять, что произошло! Мы постоянно занимаемся дома, дома пишет хорошо, нормально считает. Приходит в школу — письмо "как будто кто-то гонится за ним" — кривое. Когда я спросила учителя, почему такая разница — дома лучше, а в школе вообще плохо, то учительница ответила, что "дома у всех лучше". Еще мне сделала замечание, что самостоятельно он почти ничего не делает, отвлекается", — пишет Анна.

Женщина обратилась к руководству школы, чтобы самой поприсутствовать на уроке. Однако желание матери вызвало возмущение у педагога.

Скриншот поста (facebook.com/БАТЬКИ SOS/Hanna Sollo)

"Потом была нанесена травма моему сыну в школе, мы бегали по больницам. Ребенок мой неагрессивный, скорее робкий, поддается чужому влиянию. Его просто чмырят другие детишки за то, что его мама не сдает деньги в класс училке", — говорит переселенка.

Поведение детей по отношению к ее сыну женщина связывает с конфликтом в родительском комитете. Анна отказалась платить в "фонд класса" за неимением денег.

"Ребенок главы родительского комитета этого коррекционного класса слышал, как я отказывалась от взносов/поборов — и перестал дружить с моим ребенком в классе, называл моего ребенка "бомжом" и начал других учеников настраивать против моего сынишки. Отсюда и пошли конфликты — моего ребенка другие ученики недавно ударили, и мы снова бегали по больницам (есть запись в медицинской книжке)", — отметила Анна.

"Мне кажется, что просто мой ребенок начал замыкаться, он отказывается ходить в школу! Его просто "затюкали" со всех сторон, поскольку его мама не платит денежки училке!" – добавила Анна.

Скриншот поста (facebook.com/БАТЬКИ SOS/Hanna Sollo)

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Теги: издевательство, школа
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