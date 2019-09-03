Не заздріть: "Слуга народу" прокоментувала скандал з інтимною перепискою в Раді

Олена Криворучкина відреагувала на пікантний скандал з смс (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат образилася на журналістів

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олена Криворучкина, яка потрапила в неприємну ситуацію під час засідання Верховної Ради з пікантним листуванням, відреагувала на скандал. Вона написала на своїй сторінці в Facebook, що має право на особисте життя.

Криворучкина зазначила, що тепер вся Україна знає, що вона кохає, подорожує і дихає, а також про те, що вона є у відносинах.

"Передаю вітання журналістам, що нічого не чули про втручання в особисте життя. Я – не лише депутат, я, в першу чергу, людина. Я кохаю, подорожую і дихаю. Що ж, тепер вся Україна знає, що я маю стосунки", - написала нардеп.

Вона додала, що листувалася під час перерви, а не під час роботи і порадила перевіряти інформацію.

"По-перше, хочу нагадати, що кумою Юрія Корявченкова я не є, перевіряйте хоча б, коли публікуєте. По-друге, я листувалася під час офіційної перерви, про це чомусь забули написати. По-третє, не заздріть", - додала Криворучкина.

Скріншот поста (facebook.com/sluganarodu.kryvoruchkina)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народного депутата від"Слуги народу" Олени Криворучкину підловили фотокореспонденти під час того, як вона обговорювала в листуванні свої почуття.

А також ми розповідали про те, що Ляшко "підірвав" мережу виконанням хіта Шуфутинського.