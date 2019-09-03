ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не заздріть: "Слуга народу" прокоментувала скандал з інтимною перепискою в Раді

STYLERЖиття    03.09.2019 - 21:31
Не заздріть: "Слуга народу" прокоментувала скандал з інтимною перепискою в Раді
Олена Криворучкина відреагувала на пікантний скандал з смс (Колаж РБК-Україна)

Народний депутат образилася на журналістів

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олена Криворучкина, яка потрапила в неприємну ситуацію під час засідання Верховної Ради з пікантним листуванням, відреагувала на скандал. Вона написала на своїй сторінці в Facebook, що має право на особисте життя.

Криворучкина зазначила, що тепер вся Україна знає, що вона кохає, подорожує і дихає, а також про те, що вона є у відносинах.

"Передаю вітання журналістам, що нічого не чули про втручання в особисте життя. Я – не лише депутат, я, в першу чергу, людина. Я кохаю, подорожую і дихаю. Що ж, тепер вся Україна знає, що я маю стосунки", - написала нардеп.

Вона додала, що листувалася під час перерви, а не під час роботи і порадила перевіряти інформацію.

"По-перше, хочу нагадати, що кумою Юрія Корявченкова я не є, перевіряйте хоча б, коли публікуєте. По-друге, я листувалася під час офіційної перерви, про це чомусь забули написати. По-третє, не заздріть", - додала Криворучкина.

Не заздріть: &quot;Слуга народу&quot; прокоментувала скандал з інтимною перепискою в Раді

Скріншот поста (facebook.com/sluganarodu.kryvoruchkina)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народного депутата від"Слуги народу" Олени Криворучкину підловили фотокореспонденти під час того, як вона обговорювала в листуванні свої почуття.

А також ми розповідали про те, що Ляшко "підірвав" мережу виконанням хіта Шуфутинського.

У "Слузі народу" спілкування з журналістами довірили 50 нардепам та роздали "шпаргалки" Забув прізвище прем'єра: нардеп "Слуги народу" публічно осоромився (відео)
Новини України нардепСлуга народа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся