Не залежить від імунітету: Комаровський розповів всю правду про ГРВІ

Комаровський назвав причину частих ГРВІ у дітей. На його думку, якщо дитина часто хворіє – у неї немає проблем з імунітетом. Свою точку зору він аргументував тим, що знижений імунітет зазвичай тягне за собою ускладнення захворювання. Він назвав і причину "хворобливості" дітей. Також доктор прокоментував популярні ліки для "підвищення імунітету". Про це Євген Комаровський йдеться у блозі доктора в Instagram.

"Дитина, яка відвідує дитячий колектив, цілком може хворіти на ГРВІ від 6 до 12 разів на рік, і це зовсім не говорить про те, що у неї слабкий імунітет. Елементарна логіка підказує, що якщо за рік людина захворіла 12 разів, то це означає, що вона 12 разів зуміла одужати!" – зазначає лікар.

Доктор Комаровський також розповів про природу частих захворювань. На його думку вся вина не в імунітеті, а в недотриманні основних правил профілактики.

Комаровський назвав причину частих ГРВІ у дітей (фото: pixabay.com)

"Часті хвороби — це не слабкий імунітет, а недотримання основних правил профілактики ГРВІ. А реальні проблеми з імунітетом проявляються перш за все у тому, що банальні ГРВІ закінчуються бактеріальними ускладненнями. У той же час реальною і найчастішою причиною ускладнень є знову-таки не проблеми з імунітетом, а невміння батьків правильно допомогти дитині під час хвороби", - вважає педіатр.

Комаровський підкреслив, що не існує засобів для "підняття імунітету". Він зазначив, що для реального створення імунітету важливе свіже повітря, фізична активність, прогулянки та інші корисні дії для загального зміцнення організму як дорослих, так і дітей.

Комаровський назвав причину частих ГРВІ у дітей (фото: pixabay.com)

"Ліків, які "піднімають імунітет", не існує. Це вигадки наївних бабусь і бізнес продавців ліків "для імунітету". Дбаєте про імунітет вашої дитини? Чудово! Вчіться правилам профілактики і домашньому самолікуванню ГРВІ, оптимізуйте параметри повітря, не змушуйте їст, не кутайте, багато гуляйте, займайтеся спортом, відірвіться від телевізора/смартфона і проведіть вихідні на природі. Загалом, не намагайтеся виправдати батьківську лінь і незнання елементарних правил догляду за дитиною казками про "слабкий імунітет", - підсумував лікар.

Нагадаємо, Комаровський розповів про правильну профілактику грипу та ГРВІ. Педіатр дав кілька слушних порад, як уберегтися від вірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповів, як правильно пережити перехідний вік підлітка, пов'язаний з гормональним дисбалансом, перепадами настрою і проблемами зі шкірою.

Раніше ми писали про те, що Комаровський розповів, як потрібно діяти при харчовому отруєнні: як розпізнати отруєння, як надати першу допомогу і в яких випадках дитині потрібна невідкладна допомога фахівців.