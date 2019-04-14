Не зависит от иммунитета: Комаровский рассказал всю правду об ОРВИ

Комаровский назвал причину частых ОРВИ у детей. По его мнению, если ребенок часто болеет – у него нет проблем с иммунитетом. Свою точку зрения он аргументировал тем, что пониженный иммунитет обычно влечет за собой осложнения заболевания. Также доктор прокомментировал популярные лекарства для "повышения иммунитета". Об этом Евгений Комаровский рассказал в своем блоге в Instagram.

"Ребенок, посещающий детский коллектив, вполне может болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год, и это вовсе не говорит о том, что у него слабый иммунитет. Элементарная логика подсказывает, что если за год человек заболел 12 раз, так это означает, что он 12 раз сумел выздороветь!" – отмечает доктор.

Доктор Комаровский также рассказал о природе частых заболеваний. По его мнению вся вина не в иммунитете, а в несоблюдении основных правил профилактики.

Комаровский назвал причину частых ОРВИ у детей (фото: pixabay.com)

"Частые болезни — это не слабый иммунитет, а несоблюдение основных правил профилактики ОРВИ. А реальные проблемы с иммунитетом проявляются прежде всего тем, что банальные ОРВИ заканчиваются бактериальными осложнениями. В то же время реальной и самой частой причиной осложнений являются опять-таки не проблемы с иммунитетом, а неумение родителей правильно помочь ребенку во время болезни", - считает педиатр.

Комаровский подчеркнул, что не существует средств для "поднятия иммунитета". Он отметил, что для реального создания иммунитета важен свежий воздух, физическая активность, прогулки и другие полезные действия для общего укрепления организма как взрослых, так и детей.

Комаровский назвал причину частых ОРВИ у детей (фото: pixabay.com)

"Лекарств, "поднимающих иммунитет", не существует. Это выдумки наивных бабушек и бизнес продавцов лекарств "для иммунитета". Заботитесь об иммунитете вашего ребенка? Прекрасно! Учитесь правилам профилактики и домашнего самолечения ОРВИ, оптимизируйте параметры воздуха, не заставляйте есть, не кутайте, много гуляйте, занимайтесь спортом, оторвитесь от телевизора/смартфона и проведите выходные на природе. В общем, не пытайтесь оправдать родительскую лень и незнание элементарных правил ухода за ребенком сказками про "слабый иммунитет", - подытожил врач.

Напомним, Комаровский рассказал о правильной профилактике гриппа и ОРВИ. Педиатр дал несколько дельных советов, как уберечься от вирусной инфекции.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно пережить переходной возраст подростка, связанный с гормональным дисбалансом, перепадами настроения и проблемами с кожей.

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