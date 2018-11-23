"Запали свічку пам'яті!": військові зняли ролик в пам'ять про жертви Голодомору

Відео: YouTube / Ukrainian Institute of National Remembrance

В Україні в останню суботу листопада, яка цьогоріч припадає на 24-е число, традиційно проведуть глобальну акцію "Запали свічку пам'яті", вшановуючи жертв Голодомору 1932-1933 років, визнаного у багатьох країнах світу геноцидом українського народу.

О 16:00, з настанням сутінок, проходить хвилина мовчання, після чого по всій Україні люди запалюють свічки.

Збройні сили України зняли зворушливий ролик з нагоди 85-ої річниці Голодомору - "Запалімо свічу пам’яті і охороняймо кордони!"

У 2-х хвилинному відео вони показали, як військовослужбовці всіх родів військ вшановують пам'ять про жертви злочину тоталітарного режиму, перебуваючи при цьому на фронті та виконуючи бойові завдання.

Фото: скріншот з YouTube / Ukrainian Institute of National Remembrance

Як зазначається, відео знято Young & Hungry Production за підтримки Міністерства інформаційної політики України за участю Українського інституту національної пам'яті, Генерального штабу ЗСУ та Центру досліджень визвольного руху.

"Запали свічку пам'яті!", - закликають воїни.

Скрін:YouTube / Ukrainian Institute of National Remembrance

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, втрати України від Голодомору в цілому становлять 3 млн 943 тис. осіб. Історики називають цифри до 7 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в мережі з'явився короткометражний анімаційний фільм "Голодний дух", присвячений 85-й річниці Голодомору в Україні. У центрі сюжету - жінка, яка пережила Голодомор. Вона розповідає про те, як у 1932-33 роках її, маленьку дівчинку, переслідував Голодний дух.

Також ми писали про те, що в Центральному державному архіві громадських об'єднань України виявили зразки засохлого хліба, які датовані періодом Голодомору - 1932-м і 1933-м роком.

Нагадаємо, згідно з даними соцопитування, в жовтні 2018 року вважали винним в організації Голодомору особисто Сталіна 47% громадян України, в цілому центральне керівництво СРСР - 39% респондентів, ще 28% покладають провину за геноцид на каральні органи СРСР (НКВД, ГПУ), 23 - на вище керівництво Радянської України, і лише 3% відзначили, що в Голодоморі винні українські селяни (кулаки), які відмовлялися добровільно віддавати врожай

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна