"Зажги свечу памяти!": военные сняли ролик в память о жертвах Голодомора

Видео: YouTube / Ukrainian Institute of National Remembrance

В Украине в последнюю субботу ноября, которая в этом году припадает на 24-е число, традиционно проведут глобальную акцию "Зажги свечу памяти" в память о жертвах Голодомора 1932−1933 годов, признанного во многих странам мира геноцидом украинского народа.

В 16:00, с наступлением сумерек, проходит минута молчания, после чего по всей Украине люди зажигают свечи.

Вооруженные силы Украины сняли трогательный ролик по случаю 85-летней годовщины Голодомора - "Зажжем свечу памяти и будем охранять границы!"

В 2-х минутном видео они показали, как военнослужащие всех родов войск чтят память о жертвах преступления тоталитарного режима, находясь при этом на фронте и выполняя боевые задачи.

Фото: скриншот YouTube / Ukrainian Institute of National Remembrance

Как отмечается, видео снято Young & Hungry Production при поддержке Министерства информационной политики Украины при участии Украинского института национальной памяти, Генерального штаба ВСУ и Центра исследований освободительного движения.

"Зажги свечу памяти!", - призывают воины.

Скрин:YouTube / Ukrainian Institute of National Remembrance

По данным Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины, потери Украины от Голодомора в целом составляют 3 млн 943 тыс. человек. Историки называют цифры до 7 млн человек.

Ранее сообщалось, что недавно в сети появился короткометражный анимационный фильм "Голодный дух", посвященный 85-й годовщине Голодомора в Украине. В центре сюжета - женщина, пережившая Голодомор. Она рассказывает о том, как в 1932-33 годах ее, маленькую девочку, преследовал Голодный дух.

Также мы писали о том, что в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины обнаружили образцы засохшего хлеба, которые датированы периодом Голодомора - 1932-м и 1933-м годом.

Напомним, согласно данным соцопроса, в октябре 2018 года считали виновным в организации Голодомора лично Сталина 47% граждан Украины, в целом центральное руководство СССР - 39% респондентов, еще 28% возлагают вину за геноцид на карательные органы СССР (НКВД, ГПУ), 23 - на высшее руководство Советской Украины, и лишь 3% отметили, что в Голодоморе виноваты украинские крестьяне (кулаки), которые отказывались добровольно отдавать урожай.

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Видео: РБК-Украина