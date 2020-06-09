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Зеленський пояснив жарт про Україну і повію: не треба соромитися

STYLERЖиття    09.06.2020 - 12:58
Зеленський пояснив жарт про Україну і повію: не треба соромитися
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Президент пояснив свою скандальну жарт про повію і країну

Президент України Володимир Зеленський, що не варто соромитися слів, які раніше були вимовлені. У такій манері глава держави відповів на запитання, чи не соромно йому за жарти "Кварталу 95" про Україну і повію. Гарант зазначив, що коміки нікого не хотіли образити, коли придумували цю жарт.

"Не треба соромитися якихось помилок. Хоча їх ніхто не хотів робити, когось ображати. Навіть в настрої", - повідомив президент в інтерв'ю "Українській правді".

Також Зеленський зазначив, що ніколи не називав Україну повією" і повідомив, що жарт була зовсім про інше.

"Можу вам сказати відверто. Якщо дійсно велика кількість людей, або навіть хто-то, це сприйняв як жарт і порівняння України з "повією", то за такі речі мені соромно. І я - не прав. Але жарт була про інше", - зізнався глава держави.

президент пояснив, у чому був сенс цієї жарти.

"Жарт був, я вважаю, про несамостійність фінансової. І це так. Несамостійність української фінансової системи від інших. Ми повинні бути незалежною країною. Ніхто не має права керувати нами", - сказав Зеленський.

Ми вирішили нагадати читачеві, як тоді "Квартал 95" пожартував про Україну.

Володимир Зеленський пожартував про Україну (YouTube)

Як ми раніше писали, Зеленський хотів заразитися коронавірусом і закритися на Банковій.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Володимир Зеленський
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