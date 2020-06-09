Зеленский объяснил шутку про Украину и проститутку: не надо стесняться

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Президент Украины объяснил свою скандальную шутку про проститутку и страну

Президент Украины Владимир Зеленский, что не стоит стесняться слов, которые ранее были произнесены. В такой манере глава государства ответил на вопрос, не стыдно ли ему за шутки "Квартала 95" про Украину и проститутку. Гарант отметил, что комики никого не хотели обидеть, когда придумывали эту шутку.

"Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в настроении", - сообщил президент в интервью "Украинской правде".

Также Зеленский отметил, что никогда "не называл Украину проституткой" и сообщил, что шутка была совсем о другом.

"Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял, как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав. Но шутка была о другом", - признался глава государства.

Гарант объяснил, в чем именно был смысл этой шутки.

"Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", - сказал Зеленский.

Мы решили напомнить читателю, как тогда "Квартал 95" пошутил про Украину.

Владимир Зеленский пошутил про Украину (YouTube)

Как мы ранее писали, Зеленский хотел заразиться коронавирусом и закрыться на Банковой.

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Автор: Людмила Жукова