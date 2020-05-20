Зеленський потролив Гордона і розповів, чому привів до влади своїх друзів

Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня потролив Дмитра Гордона назвавши журналіста "нашим спецагентом" і розповів, чому привів до влади багатьох своїх друзів і колег по "Кварталу 95".

Після такого зауваження рядами журналістів прокотився смішок, а Гордон запитав у гаранта, чи розуміє він, що Путін на українських умовах ніколи не віддасть, а тому зустрічатися з ним немає сенсу. Зеленський парирував, було це запитання або твердження, розповів, що на зустрічі в нормандському форматі було досягнуто дуже багато, адже після трьох обмінів 135 політв'язнів повернулися в Україну. А наступний обмін, за словами президента, може відбутися після "ковіда".

А ось журналіст "Української правди" Роман Кравець запитав у президента, чому в його команді дуже багато друзів. Журналіст нагадав Зеленському, що голова його Офісу Андрій Єрмак - близький друг президента, Сергій Шефір та Сергій Трофімов прийшли з "Кварталу 95", глава СБУ Іван Баканов - друг дитинства президента, по Ірині Венедиктовій, генеральному прокурору, теж ряд питань.

Кравець також акцентував на тому, що ні у кого з перерахованих вище посадових осіб немає політичного досвіду - вони прийшли з різних сфер, в тому числі шоу-бізнесу, і не мали раніше ні до СБУ, ні ГПУ жодного відношення.

Зеленський відповів, що його кумів і військових друзів у владі немає. А всі призначення вкладаються в рамки "нових людей".

"Хто такий пан Єрмак. Він має те утворення, яке підходить чолі Офісу... Це Інститут Міжнародних відносин. Пан Єрмак не є моїм кумом, він є моєю довіреною особою, я йому довіряю", - сказав Зеленський.

Після чого президент звернувся до журналіста з проханням "дати йому кадри", тому що в країні "кадровий голод".

"Я не можу знайти зараз хорошого міністра культури. Ми разом з прем'єром шукаємо, ми звернулися до нашої культурної спільноти. Нам дуже складно знайти міністра освіти. Нам дуже складно знайти міністра енергетики", - заявив він.

Пресконференція Володимира Зеленського (відео: YouTube/Радіо Свобода)

Нагадаємо, що Дмитро Гордон не так давно виправдався за інтерв'ю з Ігорем Гіркіним і Наталею Поклонською, сказавши, що це було в "співдружності з українськими спецслужбами". Потім в СБУ сказали, що інтерв'ю було ініціативою Гордона.

Раніше ми писали, що пресконференція Володимира Зеленського почалася з гучного скандалу.