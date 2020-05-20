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Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка: поважаю мову

STYLERЖиття    20.05.2020 - 14:31
Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка: поважаю мову
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Глава держави відповів на запитання, чим він відрізняється від Порошенка

Володимир Зеленський на прес-конференції 20 травня в Маріїнському палаці з нагоди року з дня інавгурації повідомив, чим він відрізняється від попереднього президента Петра Порошенка. Гаранту поставили питання про голосування партії "Слуга народу" разом з партією "Європейська солідарність" за банківський закон.

"Я відрізняюся від Порошенка - як фізіологічно, так і як президент", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що можливо одна відмінність все-таки є, це те, що він не так знає українську мову, як його попередник.

"Я може не так красиво спілкуюся українською мовою", - уточнив Зеленський.

Також президент прокоментував оприлюднення аудіозаписів, на яких нібито екс віце-президент США Джозеф Байден розмовляє з Петром Порошенко.

Зеленський пообіцяв, що "це не останній дзвінок, яке побачать українці".

"Що стосується вироку Порошенку ... Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вирок – це суд", - резюмував Володимир Зеленський.

Як ми раніше писали, Гордон прийшов до Зеленського з важливим питанням про Крим і Донбас.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Володимир Зеленський
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