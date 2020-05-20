Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко: уважаю язык

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Глава государства ответил на вопрос, чем он отличается от Порошенко

Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая в Мариинском дворце по случаю года со дня инаугурации сообщил, чем он отличается от предыдущего президента Петра Порошенко. Гаранту задали вопрос о голосовании партии "Слуга народа" вместе с партией "Европейская солидарность" за банковский закон.

"Я всем отличаюсь от Порошенко - как физиологически, так и как президент", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что возможно одно отличие все-таки есть, это то, что он не так знает украинский язык, как его предшественник.

"Я может не так красиво общаюсь на украинском языке", - уточнил Зеленский.

Также президент прокомментировал обнародование аудиозаписей, на которых якобы экс вице-президент США Джозеф Байден беседует с Петром Порошенко.

Зеленский пообещал, что "это не последний звонок, которое увидят украинцы".

"Что касается приговора господину Порошенко ... Я уверен, что все это еще впереди. Вы же видели и вчерашний скандал. Я думаю, они так руководили государством, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия не мои, а приговор – это суд", - резюмировал Владимир Зеленский.

Как мы ранее писали, Гордон пришел к Зеленскому с важным вопросом о Крыме и Донбассе.

Автор: Мария Соловей