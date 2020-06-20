Від Зеленського передали вінок на могилу батька Порошенка: як це було

Петро Порошенко та Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Від Офісу президента привезли вінок через кілька годин після закінчення похорону

Від Офісу президента Володимира Зеленського принесли вінок на могилу батька колишнього глави держави, нардепа Петра Порошенка Олексія, який помер 16 червня у віці 84 років. Висловили співчуття родині політика таким чином вже після закінчення церемонії поховання на кладовищі - через чотири години.

Про це волонтер, екс-радник міністра оборони та п'ятого президента Юрій Бірюков розповів у своєму Facebook.

Також він опублікував відповідні фото. На знімках видно траурні стрічки на вінку з написом "Від Офісу Президента України".

Волонтер розповів, що після того, як всі, хто приїхав на кладовище, вже сказали слова співчуття і все закінчилося, через 4 години після цього приїхала машина, і два чоловіка "вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками" скромно поставили до квітів та вінків ще один - від Зеленського.

Бірюков зізнався, що це викликало у нього замішання.

"З одного боку, ну, так, тобто таки помітив, тобто зважився. З іншого боку, бути нормальним йому не вдається взагалі ніяк? Без ось цього всього цирку? Ось як це?" - написав він.

Підписники волонтера в мережі в більшості своїх коментарів також не схвалили подібний спосіб розділити скорботу і назвали його дивним.

Офіс президента Зеленського передав вінок на могилу батька Порошенка (Фото: facebook.com/yuri.biriukov)

Нагадаємо, що батько Петра Порошенка помер 16 червня на 85-му році життя через три дні після того, як переніс інсульт.

Раніше повідомлялося, що на прес-конференції 20 травня президент Зеленський розповів, чим відрізняється від Порошенка.

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Автор: Styler