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От Зеленского передали венок на могилу отца Порошенко: как это было

STYLERЖизнь    20.06.2020 - 07:38
От Зеленского передали венок на могилу отца Порошенко: как это было
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

От Офиса президента привезли венок через несколько часов после окончания похорон

От Офиса президента Владимира Зеленского принесли венок на могилу отца бывшего главы государства, нардепа Петра Порошенко Алексея, который скончался 16 июня в возрасте 84 лет. Выразили соболезнования семье политика таким образом уже после окончания церемонии погребения на кладбище - через четыре часа.

Об этом волонтер, экс-советник министра обороны и пятого президента Юрий Бирюков рассказал в своем Facebook.

Также он опубликовал соответствующие фото. На снимках видны траурные ленты на венке с надписью "От Офиса Президента Украины".

Волонтер рассказал, что после того, как все приехавшие на кладбище уже сказали слова соболезнования и все закончилось, через 4 часа после этого приехала машина, и два человека "весьма характерной внешности с весьма характерными барсетками" скромно поставили к цветам и венкам еще один - от Зеленского.

Бирюков признался, что это вызвало у него замешательство.

"С одной стороны, ну, да, то есть таки заметил, то есть решился. С другой стороны, быть нормальным ему не удается вообще никак? Без вот этого всего цирка? Вот как это?" - написал он.

Подписчики волонтера в сети в большинстве своих комментариев также не одобрили подобный способ разделить скорбь и назвали его странным.

От Зеленского передали венок на могилу отца Порошенко: как это былоОт Зеленского передали венок на могилу отца Порошенко: как это было

Офис президента Зеленского передал венок на могилу отца Порошенко (Фото: facebook.com/yuri.biriukov)

Напомним, что отец Петра Порошенко скончался 16 июня на 85-м году жизни через три дня после того, как перенес инсульт.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции 20 мая президент Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийПорошенко ПетрпохороныОфис президента
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