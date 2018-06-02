Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Скаржилося кілька людей": одеських лікарів підозрюють у викраденні ліків

STYLERLIFE        02.06.2018 - 14:32
Фото: лікарі (pixabay.com-jarmoluk)
Фото: лікарі (pixabay.com-jarmoluk)

За словами медиків, вони все скололи жінці

В одеському онкологічному диспансері розгортається скандал, пов'язаний з розкраданням медикаментів хворих. Про це повідомляє місцеве видання "048.ua".

Так, медпрацівник лікує від онкологічного захворювання маму в місцевому закладі, тому одним із перших отримує скарги на роботу медичного персоналу. Однак називати своє ім'я журналістам він відмовився, побоюючись за своє здоров'я і життя.

"Хвора розповіла, що її поклали на операцію і сказали купити 30 ампул кетанова. Вона купила. За добу в реанімації їх їй (зі слів медпрацівників) всі скололи", - розповів він.

Слід уточнити, що денна норма кетанова для дорослої людини становить не більше трьох ампул. Згідно з підрахунками журналістів, всього у жінки викрали медикаментів на 735 гривень 30 копійок.

"І на таке злодійство (а інакше назвати не можна) скаржилося кілька хворих. Ще хворі стверджують, що бачили, як медпрацівники заносять ліки в аптеку", - підкреслив чоловік.

Фото: Одеський онкодиспансер (048.ua)

До речі, в Одесі побили місцевого шкуродера Максима Ливина, який вбивав тварин у присутності п'ятирічної дитини. Чоловік через оголошення волонтерів знаходив кошенят і обіцяв за ними доглядати. Проте пізніше стало відомо, що тварин вбивали. Кілька котів були викинуті з вікна.

Вбивства тварин здійснювалися на очах дитини. Відзначається, що поліція не вживає дій щодо шкуродера.

"Ніхто не робить нічого проти нього. Вони завели кримінальну справу не за постраждалим тваринам, яких у нас двоє, які вижили, їх побили, є висновок, завели по зниклим кошенятам. Заздалегідь вони прирікали цю справу на провал, тому що по зниклим тваринам не ведеться ніяке слідство", - повідомила волонтер Тетяна Синіцина-Пительгузова.

У місті планують провести мітинг "Одеса без шкуродерів", щоб звернути увагу на проблему.

Як діти з інвалідністю борються за освіту в звичайних школах (video.rbc.ua)

У київській лікарні стався скандал: лікарів звинуватили у вживанні спиртного (відео) "Немає жодних умов": батьки скаржаться на умови в лікарнях Кропивницького
Теги: медики, больница, врачи, грабеж
Український журналіст на росТБ розлютив пропагандистів Кремля, нагадавши про брехню Путіна (відео)
На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)
У Києві діти встановили новий танцювальний рекорд: яскраві фото
Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дітям
On Top