"Скаржилося кілька людей": одеських лікарів підозрюють у викраденні ліків

За словами медиків, вони все скололи жінці

В одеському онкологічному диспансері розгортається скандал, пов'язаний з розкраданням медикаментів хворих. Про це повідомляє місцеве видання "048.ua".

Так, медпрацівник лікує від онкологічного захворювання маму в місцевому закладі, тому одним із перших отримує скарги на роботу медичного персоналу. Однак називати своє ім'я журналістам він відмовився, побоюючись за своє здоров'я і життя.

"Хвора розповіла, що її поклали на операцію і сказали купити 30 ампул кетанова. Вона купила. За добу в реанімації їх їй (зі слів медпрацівників) всі скололи", - розповів він.

Слід уточнити, що денна норма кетанова для дорослої людини становить не більше трьох ампул. Згідно з підрахунками журналістів, всього у жінки викрали медикаментів на 735 гривень 30 копійок.

"І на таке злодійство (а інакше назвати не можна) скаржилося кілька хворих. Ще хворі стверджують, що бачили, як медпрацівники заносять ліки в аптеку", - підкреслив чоловік.

Фото: Одеський онкодиспансер (048.ua)

До речі, в Одесі побили місцевого шкуродера Максима Ливина, який вбивав тварин у присутності п'ятирічної дитини. Чоловік через оголошення волонтерів знаходив кошенят і обіцяв за ними доглядати. Проте пізніше стало відомо, що тварин вбивали. Кілька котів були викинуті з вікна.

Вбивства тварин здійснювалися на очах дитини. Відзначається, що поліція не вживає дій щодо шкуродера.

"Ніхто не робить нічого проти нього. Вони завели кримінальну справу не за постраждалим тваринам, яких у нас двоє, які вижили, їх побили, є висновок, завели по зниклим кошенятам. Заздалегідь вони прирікали цю справу на провал, тому що по зниклим тваринам не ведеться ніяке слідство", - повідомила волонтер Тетяна Синіцина-Пительгузова.

У місті планують провести мітинг "Одеса без шкуродерів", щоб звернути увагу на проблему.

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