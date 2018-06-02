"Жаловалось несколько человек": одесских врачей подозревают в похищении лекарств

По словам медиков, они все искололи женщине

В одесском онкологическом диспансере разворачивается крупный скандал, связанный с хищением медикаментов больных. Об этом сообщает местное издание "048.ua".

Так, медработник лечит от онкологического заболевания маму в местном учреждении, поэтому одним из первых получает жалобы на работу медицинского персонала. Однако называть свое имя журналистам он отказался, опасаясь за свое здоровье и жизнь.

"Больная рассказала, что ее положили на операцию и сказали купить 30 ампул кетанова. Она купила. За сутки в реанимации их ей (со слов медработников) все искололи", - рассказал он.

Следует уточнить, что дневная норма кетанова для взрослого человека составляет не более трех ампул. Согласно подсчетам журналистов, всего у женщины похитили медикаментов на 735 гривен 30 копеек.

"И на такое воровство (а иначе назвать нельзя) жаловалось несколько больных. Ещё больные утверждают, что видели, как медработники заносят лекарства в аптеку", - подчеркнул мужчина.

Фото: Одесский онкодиспансер (048.ua)

Кстати, в Одессе избили местного живодера Максима Ливина, который убивал животных в присутствии пятилетнего ребенка. Мужчина через объявления волонтеров находил котят и обещал за ними присматривать. Однако позднее стало известно, что животных убивали. Несколько котов были выброшены из окна.

Убийства животных совершались на глазах ребенка. Отмечается, что полиция не предпринимает действий в отношении живодера.

"Никто не предпринимает ничего в отношении него. Они завели уголовное дело не по пострадавшим животным, которых у нас двое, которые выжили, их избили, есть заключение, завели по пропавшим котятам. Заранее они обрекали это дело на провал, потому что по пропавшим животным не ведется никакое следствие", - сообщила волонтер Татьяна Синицына-Пительгузова.

В городе планируют провести митинг "Одеса без живодеров", чтобы обратить внимание на проблему.

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