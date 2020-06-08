Жара і сильні грози: які регіони опиняться в зоні негоди

Погода в Україні найближчими днями встановиться в більшості регіонів спекотна і суха. Температура повітря в більшості областей стрибне вище +30 градусів. Однак деяким жителям країни не пощастить, оскільки синоптики прогнозують сильні грози, місцями можливі зливи та град.

На сході України у вівторок, 9 червня, очікується суха погода, без опадів. Нічна температура повітря складе +16 +18 градусів, вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть від +30 до +33 градусів.

У південних областях можлива невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі від +14 до +17 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів в Одесі, до +32 градусів у Херсоні та Миколаєві. У Криму без опадів, сонячно. Вночі +15 +17 градусів, вдень від +29 до +31 градуса.

На півночі країни також буде спекотно і сухо. Нічна температура повітря коливатиметься в межах +16 +18 градусів, вдень від +30 до +32 градусів.

Західні області накриє сильними грозами, місцями можливі зливи та навіть град. Вночі в регіоні очікується від +13 до +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26 градусів, місцями до +27 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, очікується суха і сонячна погода. Вночі від +16 до +18 градусів, вдень буде спекотно, від +30 до +32 градусів.

У Києві 9 червня синоптики прогнозують суху і жарку погоду, без опадів. Вночі у столиці +16 +18 градусів, вдень прогріється до +30 +32 градусів.

Карта погоди в Україні на 9 червня

Варто відзначити, що за прогнозами Українського гідрометцентру, така погода збережеться в Україні до кінця поточного тижня. У п'ятницю, 12 червня, грози відвідають південні та східні області країни. А 13 червня дощі пройдуть по всій території України.

Карта погоди в Україні на 13 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик приголомшила прогнозом погоди на червень і пообіцяла спеку до +40 градусів.

А також розповідали про те, що синоптики різко змінили прогноз погоди на все літо і спрогнозували засуху.