Чекала на дівчинку: в селі розповіли про самогубство вагітної школярки

14-річна школярка, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності вчинила самогубство в селі Цибулеве Знам'янського району Кіровоградської області. Голова сільської ради Людмила Таранець розповіла про трагедію, повідомляє Gazeta.ua.

Христину знайшли повішеною у дворі її будинку в ніч на 18 квітня. Наступного тижня у загиблої був термін пологів, вона мала народити дівчинку.

Голова сільради розповіла, що сім'я Христини була роботяща і благополучна.

"Хороші працьовиті люди. Родина благополучна. На обліку соціальних служб не перебувала. Усе село в шоці. Що стало причиною такого вчинку - ніхто не знає", - розповіла Людмила Таранець.

Відомо, що дівчина проживала разом з 18-річним співмешканцем Артемом. Односельці розповідають, що у пари були хороші стосунки.

Батьки Христини мешкають неподалік. Вони виховують ще одну доньку і сина.

Смерть школярки розслідує поліція. Слідчі встановлюють причини самогубства.

Самогубство вагітної школярки під Кропивницьким (ілюстративне фото: unsplash.com)

Нагадаємо, у Львівській області виявили тіло 16-річного підлітка, який повісився на подвір'ї дачного будинку.

Раніше ми писали про те, що поліцейський врятував школярку від самогубства. Героїчний вчинок правоохоронця потрапив на відео.