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"Ждунов на унітазі": окупанти Донецька насмішили новим пам'ятником

STYLERLIFE        18.03.2018 - 08:45
Фото: Донецьк (facebook.com/OpasnajaIgra)
Фото: Донецьк (facebook.com/OpasnajaIgra)

Користувачі мережі пропонували безліч варіантів назви пам'ятника

В окупованому Донецьку "влада" вирішила поставити пам'ятник матері. Але його проект викликав у користувачів мережі тільки глузування.

Передбачуваним ескізом майбутнього творіння, присвяченого матері, на своїй сторінці в Twitter поділився користувач hochu dodomu, зазначивши схожість сидить жінки з популярним чином ждунов.

Скріншот сторінки twitter.com/rjpthjuljvjq

"Це мама? Якийсь ждун в хустці. Це поставлять в Донецьку?" - підписаний пост в соцмережі.

Пам'ятник планують викувати з металу і встановити в центрі Донецька в Парку кованих фігур. Відзначимо, що для втілення цієї ідеї терміново шукають художника-дизайнера.

Більшість коментаторів іронічно відреагували на проект, назвавши його невдалим.

"Більше нагадує стару і" Казку про рибака і рибку", яка залишилася біля розбитого корита", "Мама чекає смску з Ощадбанку", "Вигляд збоку вилитий Януковощ", "Після звільнення всю цю фуету зносити будемо", "Це ж прабабуся фельдмаршала під час сидіння в Рейк'явіку"," А че не в кокошнику?", - пишуть користувачі.

Скріншот сторінки twitter.com/rjpthjuljvjq

Скріншот сторінки twitter.com/rjpthjuljvjq

Скріншот сторінки twitter.com/rjpthjuljvjq

Нагадаємо, бойовики на Донбасі закликають дітей та молодь оспівувати війну.

 

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